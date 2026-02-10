Evropská komise zveřejnila návrh revize pravidel energetické účinnosti

Evropská komise vyhlásila veřejnou konzultaci k revizi pravidel v oblasti energetické účinnosti (označené EU 36/25). Konzultace se zaměřuje na úpravu požadavků na ekodesign a označování chladicích spotřebičů.
Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh úprav v oblasti energetické účinnosti (EU 36/25), jehož cílem je aktualizovat požadavky na ekodesign chladicích spotřebičů a související energetické štítkování. Konzultace zahrnuje:
- revizi požadavků na ekodesign chladicích spotřebičů obecně,
- revizi požadavků pro chladicí spotřebiče s přímou prodejní funkcí,
- revizi označování energetickými štítky pro tyto spotřebiče.
Cílem konzultace je získat podněty k navrhovaným změnám před tím, než Komise pokračuje v dalším legislačním procesu.
