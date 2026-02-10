03/2025

Evropská komise zveřejnila návrh revize pravidel energetické účinnosti

10. 2. 2026| zdroj: Hospodářská komora ČR0

pexels-kevin-malik-9031968
zdroj: pexels

Evropská komise vyhlásila veřejnou konzultaci k revizi pravidel v oblasti energetické účinnosti (označené EU 36/25). Konzultace se zaměřuje na úpravu požadavků na ekodesign a označování chladicích spotřebičů.

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh úprav v oblasti energetické účinnosti (EU 36/25), jehož cílem je aktualizovat požadavky na ekodesign chladicích spotřebičů a související energetické štítkování. Konzultace zahrnuje:

  • revizi požadavků na ekodesign chladicích spotřebičů obecně,
  • revizi požadavků pro chladicí spotřebiče s přímou prodejní funkcí,
  • revizi označování energetickými štítky pro tyto spotřebiče.

Cílem konzultace je získat podněty k navrhovaným změnám před tím, než Komise pokračuje v dalším legislačním procesu.

EU 36_26 EK Revize požadavků na ekodesign chladicích spotřebičů

EU 36_26 EK Revize požadavků na ekodesign chladicích spotřebičů s přímou prodejní funkcí

EU 36_26 EK Revize označování chladicích spotřebičů s přímou prodejní funkcí energetickými štítky

