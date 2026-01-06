Prosinec 2025: rekordy drahých kovů, napjatá nabídka průmyslových surovin a extrémní volatilita plynu

Prosinec uzavřel rok 2025 na komoditních trzích ve znamení mimořádné volatility a historických cenových maxim. Zatímco drahé kovy pokračovaly v rekordní rally tažené geopolitickou nejistotou a investiční poptávkou, některé průmyslové kovy těžily z omezení nabídky a strukturálního napětí trhu. Energetické komodity vykázaly rozdílný vývoj – relativně stabilní elektřina kontrastovala s prudkými výkyvy zemního plynu.
Elektřina se v prosinci obchodovala v úzkém pásmu 90,31–93,64 EUR/MWh. Oproti začátku měsíce zůstala prakticky beze změny, což odráží klidnější závěr roku bez výrazných geopolitických impulzů.
Měď výrazně posílila z 5,27 na 5,69 USD/libra a během měsíce dosáhla maxima 5,85 USD/libra. Trh reagoval na pokračující problémy v těžbě, pomalé obnovy produkce v Chile a plánovaná omezení kapacit hutí v Číně. Strukturální napětí mezi silnou poptávkou (elektromobilita, energetika) a omezenou nabídkou posunulo ceny na nová historická maxima.
Zlato se udrželo poblíž rekordních úrovní a v prosinci dosáhlo až 4 481,85 USD/oz t. Bezpečný přístav profitoval z geopolitické nejistoty, slabšího dolaru a pokračujících nákupů ze strany centrálních bank. Meziměsíční růst byl mírný, ale cena zůstává na historických maximech.
Stříbro zaznamenalo jeden z nejvýraznějších pohybů měsíce. Cena vystřelila z 57,49 na 74,84 USD/oz, což představuje zhruba 30% růst i rozpětí mezi minimem a maximem. Stříbro již několikátý měsíc v řadě překonává historické rekordy, tažené kombinací silné průmyslové poptávky, investičního zájmu a zpráv o poklesu zásob v Asii, zejména v Číně.
Kobalt posílil z 48 570 na 53 355 USD/tuna. Trh nadále reagoval na omezení nabídky a regulační zásahy v Demokratické republice Kongo, které udržují cenu vysoko i na konci roku.
Mangan zůstal relativně stabilní, s mírným růstem z 4,28 USD/mtu na 4,34 USD/mtu. Trh byl klidný, bez výraznějších fundamentálních zpráv.
Lithium hydroxide pokračoval v růstu, když posílil z 10 400 na 11 220 USD/tuna. Dlouhodobě příznivá struktura trhu, očekávání růstu elektromobility a nejistá nabídka tlačily ceny výše i bez jediné konkrétní prosincové události.
Ropa Brent oslabila z 63,17 na 60,85 USD/barel. Přestože se během měsíce obchodovala v pásmu 58,72–64,09 USD, zůstala pod tlakem přebytku nabídky a slabšího růstu globální poptávky.
Zemní plyn byl nejvolatilnější komoditou měsíce. Cena se propadla z 4,92 na 3,69 USD/MMBtu, přičemž rozdíl mezi minimem a maximem dosáhl extrémních 59 %. Po silném růstu v předchozích měsících trh korigoval část zisků, mimo jiné vlivem úprav očekávání ohledně poptávky.
Ocel mírně oslabila z 935 na 904 USD/tuna. Trh reagoval na zpomalující průmyslovou poptávku a obecně opatrnou náladu na konci roku.
Hliník naopak posílil z 2 892,55 na 2 995,95 USD/tuna. Cena reagovala na vyšší energetické náklady a obavy z omezení produkce v energeticky náročných regionech.
Zinek se pohyboval mezi 3 033 a 3 215 USD/tuna a měsíc zakončil mírně výše. Trh zůstává citlivý na průmyslovou poptávku a náklady na energie.
Olovo bylo relativně stabilní, s cenou kolem 2 000 USD/tuna a bez výrazných cenových výkyvů.
Platina zažila mimořádně silný měsíc. Cena vyskočila z 1 660,9 na 2 059,85 USD/oz t a během prosince dosáhla maxima až 2 485,88 USD/oz t. Růst byl tažen kombinací investičního zájmu, napjaté nabídky a poptávky z automobilového průmyslu. I zde šlo o nové historické cenové rekordy.
Nikl výrazně posílil z 14 864 na 16 682 USD/tuna. Trh reagoval na omezení nabídky a přetrvávající silnou poptávku z bateriového a nerezového průmyslu.
Palladium zakončilo rok růstem z 1 478,9 na 1 651,4 USD/oz t. Během měsíce dosáhlo až 2 035 USD/oz, což podtrhuje vysokou volatilitu a návrat investičního zájmu, zejména v souvislosti s automobilovým sektorem.
Prosinec tak potvrdil rok 2025 jako mimořádně silný pro drahé a vybrané průmyslové kovy, zatímco energetické trhy zůstaly rozkolísané. Historická maxima u zlata, stříbra, platiny a mědi podtrhují, jak výrazně geopolitika, strukturální nedostatek nabídky a investiční chování formovaly komoditní trhy na konci roku.
Komentáře