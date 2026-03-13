Upozornění ERÚ ohledně bezpečnostního standardu dodávky plynu

ERÚ upozorňuje na povinnosti spojené s bezpečnostním standardem dodávky plynu a vyzývá k dodržování předepsaného množství plynu v zásobnících na konci topné sezóny.
ERÚ v rámci svých kompetencí pravidelně sleduje a vyhodnocuje plnění bezpečnostního standardu dodávky plynu v ČR. V měsíčních zprávách ERÚ kromě jiného sleduje naplnění jednoho z jeho hlavních úkolů, kterým je identifikace všech faktorů, které by mohly tvořit překážku v zajištění bezpečných a spolehlivých dodávek konečným zákazníkům. ERÚ se v těchto dnech zaměří především na kontrolu plnění a zajištění BSD a dodržování minimálního množství plynu ve výši 30 % v zásobnících plynu po celé období zajištění, tj. do 31. března 2026.
Zatímco zajištění BSD pro případ vysoké poptávky po plynu v délce 30 dnů (R30 dnů) je možno do konce března lineárně snížit, pro případ mimořádných teplotních hodnot v průběhu sedmidenního období poptávkových špiček(Rmax.den) je povinnost dodržet BSD v plné výši, a to včetně 30 % zajištění v zásobních plynu až do konce března. ERÚ bude kontrolovat, zda se držitel licence na obchod s plynem nedopustil přestupku tím, že nezajistil BSD podle § 73a odst. 1 nebo nepředal OTE a ERÚ údaje o rozsahu a způsobu zajištění BSD podle §73a odst. 2.
V rámci zajištění BSD musí být obchodník s plynem schopný přepravit dodávku plynu ze zdroje k chráněnému zákazníkovi, tudíž musí mít smluvně zajištěné i příslušné kapacity přepravy. Zdrojem plynu v tomto kontextu je zásobník plynu na území ČR či zásobník plynu mimo území ČR, hraniční předávací stanice, virtuální obchodní bod v ČR, výrobna plynu, možnost využití alternativních paliv, přerušení dodávky plynu nebo dokonce dodávky plynu od jiného obchodníka na trhu. Cílem BSD je zaručení bezpečnosti dodávek plynu a zajištění řádného a nepřetržitého fungování vnitřního trhu se zemním plynem v neobvyklých situacích, které jsou přesně definovány a pro všechny obchodníky s plynem jednotné.
ERÚ dále pravidelně sleduje a vyhodnocuje objemy plynu spotřebovaného chráněnými zákazníky společně s procentními podíly, které tyto objemy spotřeby plynu vůči celkové spotřebě ČR představují. Aktuální spotřeba chráněných zákazníků během zimní sezóny se pravidelně porovnává se zajištěním BSD a vyhodnocuje se, zda je BSD obchodníky s plynem v dostatečné míře zajištěno.
