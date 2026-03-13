Skupina ČEZ za rok 2025 vydělala 27,4 mld. Kč

Skupina ČEZ dosáhla za rok 2025 provozního zisku před odpisy (EBITDA) 137,0 mld. Kč. Čistý zisk činil 27,4 mld. Kč, očištěný čistý zisk, určující návrh dividendy, pak 28,1 mld. Kč. Dosažený zisk a platná dividendová politika indikují dividendu 31 až 42 Kč na akcii, to znamená celkem pro akcionáře 17 až 23 mld. Kč. Výsledky potvrzují stabilitu společnosti v období pokračující transformace energetiky.
Rostla výroba z jaderných elektráren, za celý rok 2025 ČEZ vyrobil v jaderných zdrojích rekordních 32,1 TWh bezemisní elektřiny, což je meziročně o 2,4 TWh více. Pro rok 2026 Skupina ČEZ očekává EBITDA 103–108 mld. Kč a očištěný čistý zisk ve výši 27–31 mld. Kč.
„Hospodářské výsledky potvrzují stabilitu Skupiny ČEZ i v období pokračující transformace energetiky. Daří se nám naplňovat strategii rozvoje zákaznických segmentů, posilujeme pozici v distribuci a rozšiřujeme aktivity v oblasti plynu. Naše jaderné elektrárny dosáhly historicky nejvyšší výroby elektřiny, když překonaly hranici 32 TWh. Mírně jsme také překonali naše očekávání ohledně výše EBITDA i čistého zisku 2025,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel Daniel Beneš.
Celkové výsledky
Provozní výnosy za loňský rok dosáhly 333,4 mld. Kč, meziročně o 3 % méně. Provozní zisk před odpisy (EBITDA) dosáhl hodnoty 137,0 mld. Kč, meziročně o 0,4 mld. Kč méně. Negativně působilo meziroční snížení realizačních cen vyrobené elektřiny a nižší zisk z obchodování s komoditami. Pozitivně přispělo zejména začlenění akvizice GasNet do konsolidace Skupiny ČEZ od září 2024, výsledky distribuce elektřiny a segmentu Prodej a vyšší výroba jaderných elektráren.
Čistý zisk Skupiny ČEZ meziročně klesl o 1,7 mld. Kč na 27,4 mld. Kč, příčinou byly především vyšší odpisy o 13,1 mld. Kč hlavně vlivem začlenění akvizice GasNet do konsolidačního celku Skupiny ČEZ a vlivem zrychlení odpisů uhelných aktiv od IV. čtvrtletí 2024. Investice (CAPEX) dosáhly 56,1 mld. Kč, jsou tedy na obdobné úrovni jako v roce 2024. Navíc dalších 5,8 mld. Kč investic šlo z dotací především na posílení distribučních sítí.
Ekologie a udržitelnost
Již 91 procent provozního zisku před odpisy (EBITDA) Skupině ČEZ pocházelo v roce 2025 z bezemisních činností. Emisní intenzita CO₂e při výrobě elektřiny a tepla za rok 2025 dosáhla 0,24 t CO₂e/MWh, což představuje meziroční pokles o 9 % a znamená splnění emisního cíle VIZE 2030 pro rok 2025. Emise SO₂, resp. NOₓ klesly o 17 %, resp. o 7 %.
Spotřeba elektřiny a plynu
Spotřeba elektřiny v distribučním území ČEZ Distribuce vloni meziročně vzrostla o 1,3 % na 34,1 TWh. Klimaticky a kalendářně přepočtená spotřeba vzrostla o 0,3 %. Spotřeba plynu na distribučním území GasNet vzrostla meziročně o 7 % na 63,3 TWh. Dodávka elektřiny koncovým zákazníkům společnosti ČEZ Prodej meziročně vzrostla o 1 %, v případě dodávek zemního plynu jde o nárůst o 13 procent.
Komentáře