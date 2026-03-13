Rekonstrukce stávající vodní linky na ÚČOV má dodavatele

Pražská vodohospodářská společnost vybrala zhotovitele rekonstrukce Stávající vodní linky Ústřední čistírny odpadních vod v Praze. Pražská vodohospodářská společnost a.s. se Společností pro rekonstrukci SVL vedenou stavební firmou SMP Construction a.s. ze skupiny VINCI Construction CS, a.s., která ve veřejném výběrovém řízení podala nejvýhodnější nabídku.
Výběrové řízení probíhalo ve spolupráci s Transparency International ČR v rámci osvědčeného nástroje Paktu integrity. „Praha zahajuje jednu z největších vodohospodářských investic ve své historii. Rekonstrukce stávající vodní linky Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově za 4,78 miliardy korun bez DPH nahradí technologii ze 60. let a zajistí moderní čištění poloviny odpadních vod z hlavního města,“ uvedl náměstek pro oblast infrastruktury Michal Hroza.
Stavba bude zahájena 1. 10. 2026, po ukončení už probíhajícího odstavení SVL. To zajišťuje provozovatel pražské vodohospodářské infrastruktury Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Lhůta pro realizaci jedné z největších vodohospodářských staveb současnosti je 43 měsíců. Tento další krok PVS výrazně přispěje k probíhající modernizaci vodohospodářské infrastruktury hlavního města. Nové dílo nahradí vodní linku ze šedesátých let minulého století, která přes řadu intenzifikací a dílčích modernizací nebyla schopná plnit náročné požadavky platné legislativy v plném rozsahu.
Po dokončení bude na SVL moderními technologickými procesy čistit polovinu odpadních vod přiváděných z území hlavního města Prahy. Druhá polovina byla už v současnosti čištěna na Nové vodní lince (NVL) dokončené a uvedené do provozu v roce 2018. Ta po dobu rekonstrukce a modernizace SVL převezme veškeré čištěné odpadní vody s tím, že po tuto dobu povolení k nakládání s vodami připouští mírnější požadavky na parametry vypouštěných vyčištěných odpadních vod.
