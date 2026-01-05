Zahlazování následků hornické činnosti v roce 2025

Základním cílem procesu zahlazování následků hornické činnosti je uvedení krajiny, poškozené těžební činností, do stavu odpovídajícímu požadavkům orgánů životního prostředí a státní báňské správy.
Usnesením vlády ze dne 12. listopadu 2003 č. 1128 byl schválen program dokončení restrukturalizace uhelného hornictví. Byla schválena aktualizace postupu zahlazování následků hornické činnosti (dále jen ZNHČ). Usnesením vlády ze dne 10. května 2006 č. 498 byla schválena koncepce zahlazování následků hornické činnosti v podniku DIAMO, státní podnik, a v podniku Palivový kombinát Ústí, státní podnik. Proces ZNHČ je určen souborem příslušných usnesení vlád České republiky. V současné době se procesem ZNHČ zabývá již pouze státní podnik DIAMO (od roku 1. 1. 2022).
U státního podniku probíhá proces zahlazování následků hornické činnosti v souladu se schválenými Technickými a sociálními projekty likvidace — zajištění dolu. Věcně, finančně a časově je proces zahlazování následků hornické činnost u státního podniku pro jednotlivá léta upřesňován Aktualizovanými Technickými a sociálními projekty likvidace resp. Ročními programy ZNHČ, schvalovanými odborem hornictví a surovinové politiky MPO. Provoz jednotlivých lokalit je zajišťován v souladu s činnostmi a pracemi vyplývajícími z povinností správce ložisek a správy státního majetku ve smyslu báňských a obecně platných zákonů, vyhlášek a předpisů.
Současný stav rozsahu procesu zahlazování následků hornické činnosti v ČR je převážně orientován na nezbytně nutné sanace horninového prostředí kontaminovaného dřívější chemickou těžbou uranu, čerpání a čištění důlních vod, kontroly zlikvidovaných důlních děl, likvidace povrchových objektů, sanace a rekultivace odvalů, odkališť a pozemků, vypořádávání majetku a úhrad mandatorních dávek dle zákona č. 154/2002 Sb., o přechodném financování některých sociálně zdravotních dávek horníků.
Poskytnuté finanční prostředky státního rozpočtu jsou čerpány a použity v souladu s vydanými Rozhodnutími MPO k poskytnutí dotace a "Zásadami pro realizaci procesu zahlazování následků hornické činnosti (dále jen Zásady)" Ministerstva průmyslu a obchodu a souvisejícími obecně závaznými předpisy.
