03/2025

V systému ISPOP byly nasazeny formuláře k ohlašovacím povinnostem týkajících se jednorázového měření emisí (JME)

5. 1. 2026| zdroj: ISPOP0

spheres-5806920_640
zdroj: pixabay

Od 1. ledna 2026 jsou v elektronickém systému ISPOP nově dostupné formuláře pro ohlášení jednorázového měření emisí: jeden pro nahlášení termínu provedení měření a druhý pro zaslání výsledného protokolu.

To umožňuje provozovatelům i autorizovaným měřícím osobám pohodlně plnit své povinnosti podle zákona o ochraně ovzduší přímo v ISPOP.

  • F_OVZ_TERM_JME – Hlášení termínu provedení nebo zrušení jednorázového měření emisí dle § 6 odst. 4 a 7 zákona č. 201/2012 Sb.; část A přílohy č. 14 vyhlášky č. 415/2012
    • podmínkou pro podání hlášení je registrovaná provozovna ovzduší v systému CRŽP
    • termín měření je nutné ohlásit nejméně 5 pracovních dní před provedením jednorázového měření emisí
  • F_OVZ_JME – Ohlášení protokolu jednorázového měření emisí dle § 6 odst. 4 a 7 zákona č. 201/2012 Sb.; část B přílohy č. 14 vyhlášky č. 415/2012
    • autorizovaná měřící osoba je povinna ohlásit protokol do 60 dnů od provedeného jednorázového měření emisí

Formulář pro ohlášení termínu jednorázového měření emisí a protokolu o výsledcích jednorázového měření emisí v roce 2026 je uživatelům dostupný v jejich účtech v systému ISPOP a je tedy možné plnit legislativní povinnost ze strany provozovatele provozovny ovzduší (F_OVZ_TERM_JME) a autorizované osoby (F_OVZ_JME).

Informace k ohlašování formulářů JME jsou k dispozici také ve Sdělení Ministerstva životního prostředí.

Při vyplnění formuláře F_OVZ_TERM_JME prosím využijte manuál, který je k dispozici na webových stránkách ISPOP -> „NÁPOVĚDA“ -> „MANUÁLY A NÁVODY“, případně záložku „ČASTO KLADENÉ DOTAZY – FAQ“.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

