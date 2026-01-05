V systému ISPOP byly nasazeny formuláře k ohlašovacím povinnostem týkajících se jednorázového měření emisí (JME)

Od 1. ledna 2026 jsou v elektronickém systému ISPOP nově dostupné formuláře pro ohlášení jednorázového měření emisí: jeden pro nahlášení termínu provedení měření a druhý pro zaslání výsledného protokolu.
To umožňuje provozovatelům i autorizovaným měřícím osobám pohodlně plnit své povinnosti podle zákona o ochraně ovzduší přímo v ISPOP.
- F_OVZ_TERM_JME – Hlášení termínu provedení nebo zrušení jednorázového měření emisí dle § 6 odst. 4 a 7 zákona č. 201/2012 Sb.; část A přílohy č. 14 vyhlášky č. 415/2012
- podmínkou pro podání hlášení je registrovaná provozovna ovzduší v systému CRŽP
- termín měření je nutné ohlásit nejméně 5 pracovních dní před provedením jednorázového měření emisí
- F_OVZ_JME – Ohlášení protokolu jednorázového měření emisí dle § 6 odst. 4 a 7 zákona č. 201/2012 Sb.; část B přílohy č. 14 vyhlášky č. 415/2012
- autorizovaná měřící osoba je povinna ohlásit protokol do 60 dnů od provedeného jednorázového měření emisí
Formulář pro ohlášení termínu jednorázového měření emisí a protokolu o výsledcích jednorázového měření emisí v roce 2026 je uživatelům dostupný v jejich účtech v systému ISPOP a je tedy možné plnit legislativní povinnost ze strany provozovatele provozovny ovzduší (F_OVZ_TERM_JME) a autorizované osoby (F_OVZ_JME).
Informace k ohlašování formulářů JME jsou k dispozici také ve Sdělení Ministerstva životního prostředí.
Při vyplnění formuláře F_OVZ_TERM_JME prosím využijte manuál, který je k dispozici na webových stránkách ISPOP -> „NÁPOVĚDA“ -> „MANUÁLY A NÁVODY“, případně záložku „ČASTO KLADENÉ DOTAZY – FAQ“.
Komentáře