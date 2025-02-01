Monitoring průmyslové ekologie | 20. 12. 2025 - 2. 1. 2026

Služba pro předplatitele.
MONITORING 20. - 22. 12. 2025
Legislativa:
Evropská komise navrhuje aktualizaci referenční hodnoty uhličitanu sodného
Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh prováděcího nařízení týkající se emisí skleníkových plynů – referenční hodnota uhličitanu sodného.
Evropská komise představila revizi standardů CO₂ i nový omnibus
Evropská komise vydala balíček předpisů týkající se automotive s cílem podpořit přechod na čistou mobilitu. V první řadě jde o přezkum stávajících standardů pro emise CO₂ pro osobní a lehká užitková vozidla.
Evropský balíček sítí má zlevnit energii a zajistit bezpečnou dodávku
Evropská komise představila Evropský balíček sítí a iniciativu Energy Highways, jejichž cílem je modernizace a rozšíření energetické infrastruktury v celé EU.
Odpady:
BIR kritizuje kontraproduktivní opatření strategie RESourceEU
Evropská unie chce posílit recyklační kapacity, avšak Mezinárodní úřad pro recyklaci se obává, že nedávno přijatá opatření mohou být příliš restriktivní a poškodit globální trh s recyklovanými materiály.
Svoz vánočních stromků od kontejnerových stání v Ostravě
V Ostravě bude opět probíhat svoz odstrojených vánočních stromků od kontejnerových stání v blízkosti sídlištní a bytové zástavby, tedy tam, kde na těchto stanovištích stojí kontejnery o objemu 1100 litrů.
Odpad navezený do Česka německou firmou končí na ilegálních skládkách. Horní Falc ho z Heršpic vozí zpět
Ve čtvrtek začal odvoz odpadu z nelegální skládky v jižním Brně. Její součástí jsou například tuny textilu, částí letadel i větrných turbín. Odpad ve velkých pytlích převáží kamiony zpátky do Německa.
Ovzduší:
Zemědělství je největší překážkou pro snižování emisí. Evropa musí dělat víc, apeluje expert
Pařížská dohoda je historický úspěch v oblasti životního prostředí, i když ne všechny cíle se plní, tvrdí generální tajemník Evropské environmentální kanceláře. Zemědělství, doprava a bydlení jsou odvětví, kde snižování emisí pokulhává.
Některé z výstupů konference Dekarbonizace české ekonomiky
Tématem čtvrtého ročníku konference Dekarbonizace české ekonomiky, která se konala 24. a 25. listopadu 2025 v prostorách hotelu OREA Angelo Praha, bylo také zemědělství a potravinářství.
Energie:
Před pětadvaceti lety vyrobil Temelín první elektřinu
Přesně před 25. lety, 21. prosince 2000 o půl deváté večer, připojili energetici nejvýkonnější český zdroj k přenosové soustavě. Historické chvíle se účastnili vrcholní představitelé státu, provázely ji ale také protesty ze sousedního Rakouska.
Společnost Huawei garantuje zákazníkům patnáctiletou záruku na fotovoltaiku pro domácnosti
Trh domácí fotovoltaiky prochází rychlou konsolidací a pro domácnosti je stále důležitější nejen kvalitní technologie, ale také spolehlivá dlouhodobá záruka. Huawei proto nově poskytuje 15letou záruku na vybrané rezidenční asymetrické střídače a bateriová úložiště.
Ústecký kraj chystá nová pravidla pro větrné elektrárny v Krušných horách
Ústecký kraj připravuje novou regulaci výstavby větrných elektráren ve východní části Krušných hor. Zastupitelé vzali na vědomí připomínky obcí, občanů, spolků i firem.
Experti: Stát musí zrychlit posilování energetických sítí, jinak budou výpadky
Stát musí zrychlit a zjednodušit přípravu projektů k posilování energetických sítí. Bez toho se bude opakovat rozsáhlý výpadek elektřiny, jaký Česko zažilo v červenci.
Čínské pohoří pokryly solární panely
Záběry z čínského pohoří Kuej-čou ukazují přírodu zcela zakrytou solárními panely a to v ohromné rozloze. Kritici tvrdí, že to poškozuje životní prostředí.
Voda:
Ministerstvo zemědělství předkládá informace o stavu vodních zdrojů za listopad 2025
Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě měsíčních dat.
Co zaznělo na webináři věnovanému práci s veřejností při zavádění MZI
Na konci listopadu pořádal Svaz měst a obcí ve spolupráci s Institutem pro ekonomickou a ekologickou politiku webinář, který se věnoval práci s veřejností při zavádění modrozelené infrastruktury v obcích.
Voda ve Dvoře Králové zdraží: od ledna zaplatí lidé za kubík přes 120 korun
Ve Dvoře Králové nad Labem si domácnosti i firmy v příštím roce za vodu připlatí. Cena vodného a stočného pro rok 2026 vzroste zhruba o sedm procent a za jeden metr krychlový zaplatí odběratelé celkem 120,50 korun včetně DPH.
Ondřejovice u Zlatých Hor bojují s vodou a mokřadem
Ondřejovice u Zlatých Hor v Jeseníkách letos ještě ani nezažily pořádný příval sněhu a už se část jejich obyvatel bojí povodní. Tam, kde kdysi býval přírodní mokřad, přirozená součást krajiny CHKO Jeseníky, je dnes zřetelná hladina malých jezírek.
Životní prostředí a ekologie:
Vedením MŽP byl pověřen Petr Macinka, představil priority resortu
Předseda vlády pověřil vedením Ministerstva životního prostředí Petra Macinku. Nový ministr považuje za podstatné přinést do resortu životního prostředí pragmatický a vyvážený přístup, jehož nedílnou součástí je ochrana přírody.
MENDELU stojí v čele mezinárodního projektu zaměřeného na ochranu a zachování jasanu úzkolistého
Mendelova univerzita v Brně je hlavním koordinátorem mezinárodního projektu zaměřeného na ochranu a zachování jasanu úzkolistého, klíčové dřeviny v lužních lesích střední a jižní Evropy.
Akcelerační zóny: Co přináší nový zákon obcím i investorům?
Energetická legislativa prochází významní proměnou a obce stojí před novými příležitostmi v oblasti OZE. Nový zákon o urychlení využívání OZE zavádí mechanismy, které mají výrazně zjednodušit a zrychlit povolovací procesy u projektů větrných a fotovoltaických elektráren.
Chemik s nekompromisními pohledy. Kdo je Macinkův muž na ministerstvu životního prostředí a na co se zaměří?
Když popisoval sám sebe uvedl žertem, že je „klasický bílý heterosexuál“, a dodal, že neví, jestli je to „v dnešní době“ ještě dobře. V letošních volbách do sněmovny se chemik Jaromír Wasserbauer skoro stal poslancem, nakonec mu ale místo v dolní komoře parlamentu uniklo.
Průmysl:
Hospodářská komora ČR vítá rychlé kroky vlády v zásadních oblastech pro konkurenceschopnost Česka
Hospodářská komora ČR kvituje okamžitý postup nové vlády v několika klíčových strategických prioritách a vnímá jej jako jasný signál, že kabinet je připraven odstraňovat překážky konkurenceschopnosti České republiky.
Průmysl chce techniky, ale vysoké školy jich produkují stále méně. Jak tento trend zvrátit?
Výrobní odvětví na tuzemském trhu práce trpí chronickým nedostatkem technických pracovníků. Počet studentů technických oborů na vysokých školách v Česku přitom od roku 2009 klesá, přestože naše vlády dlouhodobě usilují o změnu tohoto negativního trendu.
Levnější plyn evropským firmám nepomáhá. Za konkurencí stále zaostávají
Ačkoli jsou ceny zemního plynu v Evropě během posledních týdnů na nejnižší úrovni od vypuknutí války na Ukrajině, evropský průmysl se stále utápí v problémech. Firmy na levnější energie v Evropě čekaly až příliš dlouho.
MONITORING 23. 12. 2025
