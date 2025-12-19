Společnost Huawei garantuje zákazníkům patnáctiletou záruku na fotovoltaiku pro domácnosti

Trh domácí fotovoltaiky prochází rychlou konsolidací a pro domácnosti je stále důležitější nejen kvalitní technologie, ale také spolehlivá dlouhodobá záruka. Huawei proto nově poskytuje 15letou záruku na vybrané rezidenční asymetrické střídače a bateriová úložiště.
Záruka se vztahuje přímo na výrobek a platí v rámci celé Evropské unie bez ohledu na instalační firmu. Uživatel ji může snadno ověřit podle sériového čísla a v případě potřeby ji lze prodloužit až na 20 let.
Rostoucí význam fotovoltaiky v českých domácnostech
Česko má nejvyšší ceny elektřiny v rámci visegrádské čtyřky a patří k zemím, kde je podpora obnovitelných zdrojů dlouhodobě vysoká. Solární energetika navíc v posledních dvou letech prošla výrazným růstem. Jen v Česku se letos v první polovině roku vyrobilo o pětinu více solární energie než ve stejném období loňského roku, a fotovoltaika tak v červnu pokryla rekordních 14,7 % z celkové výroby elektřiny.
Co stojí za delší zárukou
Delší garance vychází z kombinace faktorů, které jsou u Huawei dlouhodobě stabilní. Společnost investuje přibližně 20 % prostředků zpět do výzkumu a vývoje – úroveň typickou pro velké technologické instituce. Navazuje na zkušenosti z telekomunikační oblasti, kde je vysoká spolehlivost a robustní zálohování systémů naprostým základem. Díky tomu může používat kvalitnější komponenty a přísnější kontrolu výroby, což se reálně promítá do životnosti produktů. Součástí vývoje je i proces IPD (integrovaný produktový vývoj), který umožňuje řídit celý životní cyklus výrobku. U baterií se navíc Huawei opírá o transparentnější přístup: záruku neváže na počet cyklů, ale na množství tzv. throughput energy, což lépe odpovídá reálnému využití v domácnostech.
Servisní podpora jako součást investice
„Naše produkty jsou investicí do budoucnosti, proto klademe mimořádný důraz na servisní zázemí a dlouhodobou podporu,“ říká Marek Konečný, produktový manažer českého zastoupení společnosti Huawei. „Zákazník získává s nákupem nejen špičkovou a bezpečnou technologii, ale i jistotu 15leté záruky na vybrané produkty. Součástí naší podpory je také školení instalačních firem. Na trhu, kde řada menších firem končí, je naše stabilita a silná servisní síť klíčovou výhodou,“ dodává Konečný.
Huawei zároveň poskytuje zákazníkům zázemí i v situacích, kdy jejich původní instalační firma ukončí činnost. Lokální servisní tým tak zajišťuje kontinuitu podpory bez ohledu na změny na trhu. Uživatelé mohou servis kontaktovat přes zákaznický portál Huawei Digital Power, aplikaci FusionSolar nebo telefonní linku v českém jazyce.
Bezpečnost a stabilita provozu
Stabilita a bezpečnost patří k zásadním požadavkům na fungování fotovoltaických řešení. I tuto oblast zvládají systémy FusionSolar výborně: využívají pasivní i aktivní ochranné mechanismy na více úrovních, které včas upozorní na problém a v případě potřeby systém bezpečně odpojí. Prostřednictvím aplikace FusionSolar navíc uživatel může sledovat výkon své elektrárny i v reálném čase a mít přehled o tom, jak systém pracuje v běžném provozu.
Více informací o produktech se najdete na https://solar.huawei.com/cz/.
