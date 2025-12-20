Evropská komise navrhuje aktualizaci referenční hodnoty uhličitanu sodného

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh prováděcího nařízení týkající se emisí skleníkových plynů – referenční hodnota uhličitanu sodného.
Směrnice o systému obchodování s emisemi byla aktualizována tak, aby byla v souladu s cílem EU snížit do roku 2030 čisté emise skleníkových plynů o 55 % ve srovnání s úrovněmi z roku 1990. V rámci této revize musí Komise aktualizovat několik regulačních aktů s cílem zavést systém obchodování s emisemi (EU ETS). Tato iniciativa aktualizuje referenční hodnotu uhličitanu sodného pro rok 2025 pro přidělování bezplatných povolenek. Tímto způsobem se uvádí referenční hodnota do souladu s revidovanými pravidly pro monitorování a vykazování emisí v systému EU ETS.
EU 12_26 EK Návrh prováděcího nařízení – Ares(2025)11341997
