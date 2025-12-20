Hospodářská komora ČR vítá rychlé kroky vlády v zásadních oblastech pro konkurenceschopnost Česka

Hospodářská komora ČR kvituje okamžitý postup nové vlády v několika klíčových strategických prioritách a vnímá jej jako jasný signál, že kabinet je připraven odstraňovat překážky konkurenceschopnosti České republiky. Komora tak reaguje na výsledek prvního jednání vlády premiéra Andreje Babiše, která den po svém jmenování schválila novelizaci stavebního zákona, odmítla systém emisních povolenek ETS 2 a rozhodla o opatřeních ke snížení cen energií.
Podle Hospodářské komory patří stavebnictví mezi klíčové pilíře hospodářského růstu s výrazným multiplikačním efektem do celé řady navazujících odvětví. Bez rychlého, funkčního a předvídatelného povolovacího systému není možné tento potenciál plně využít. Legislativnímu návrhu novely stavebního zákona, který dnes schválil kabinet premiéra Andreje Babiše, Hospodářská komora vyjádřila podporu již při jeho představení, protože implementuje strategické návrhy podnikatelské sféry, které dlouhodobě prosazuje.
„Česká republika má i po řadě změn stále jedny z nejpomalejších povolovacích procesů v Evropě, což výrazně prodražuje výstavbu a snižuje naši konkurenceschopnost. Oceňujeme, že vláda zahájila kroky k nápravě okamžitě po svém jmenování a vnímáme to jako pozitivní signál tuzemským i zahraničním investorům,“ uvedl prezident HK ČR Zdeněk Zajíček.
Hospodářská komora zároveň vítá, že vláda otevřeně odmítla zavedení systému ETS 2 a zaměřila se na konkrétní opatření ke snížení cen energií. Dostupné a cenově stabilní energie jsou podle Hospodářské komory základní podmínkou pro obnovu investic i dlouhodobý hospodářský růst. Zavedení ETS 2 by v praxi znamenalo přímý tlak na růst cen energií, dopravy i bydlení, zejména pro domácnosti a malé podniky, a dále by oslabilo konkurenceschopnost české ekonomiky.
„Pokud má Česká republika uspět se svými snahami o revizi evropských politik, musí aktivně budovat koalice s dalšími státy v Radě EU i v Evropském parlamentu. U celé řady evropských legislativ stále chybí reálné posouzení dopadů na Českou republiku a bez koordinovaného postupu se negativní důsledky nepodaří zmírnit,“ zdůraznil Zdeněk Zajíček.
Hospodářská komora ČR je připravena být vládě aktivním partnerem při prosazování kroků, které povedou ke zvýšení prosperity, snížení byrokratické zátěže a posílení konkurenceschopnosti českých firem. „Jsme připraveni aktivně spolupracovat tam, kde se věci budou posouvat dopředu, a zároveň budeme důrazní tam, kde se zaseknou a kde bude potřeba opřít se o sílu a energii podnikatelské reprezentace,“ uzavřel Zdeněk Zajíček.
Komentáře