03/2025

BIR kritizuje kontraproduktivní opatření strategie RESourceEU

19. 12. 2025| autor: Martina Jandusova

3360917922_d02e4d705b_c
zdroj: flickr.com

Evropská unie chce posílit recyklační kapacity, avšak Mezinárodní úřad pro recyklaci se obává, že nedávno přijatá opatření mohou být příliš restriktivní a poškodit globální trh s recyklovanými materiály.

Mezinárodní úřad pro recyklaci (BIR – Bureau of International Recycling) varuje před dopady Akčního plán RESourceEU, který na začátku prosince přijala Evropská komise. Přestože má strategie zvýšit dodávky kritických surovin v Unii, jako jsou prvky vzácných zemin, kobaltu či lithia, snížit evropskou závislost a posílit konkurenceschopnost, podle úřadu by však některá opatření mohla tento cíl ohrozit.

Ochranu evropského průmyslu

Předsedkyně Ursula von der Leyenová během letošního října oznámila přípravu plánu RESourceEU, jehož cílem je zajistit suroviny pro klíčová průmyslová odvětví a ochránit hodnotové řetězce před geopolitickými a cenovými otřesy nebo narušením dodávek. Komise akční plán, který navazuje na Akt o kritických surovinách (CRMA) a navrhuje konkrétní politické a finanční nástroje na podporu surovinové nezávislosti, schválila 3. prosince.

