Před pětadvaceti lety vyrobil Temelín první elektřinu

Přesně před 25. lety, 21. prosince 2000 o půl deváté večer, připojili energetici nejvýkonnější český zdroj k přenosové soustavě. Historické chvíle se účastnili vrcholní představitelé státu, provázely ji ale také protesty ze sousedního Rakouska.
Za čtvrt století jihočeská jaderná elektrárna vyrobila 334 miliónů MWh elektřiny, která by stačila celé České republice na šest let a pomohla ušetřit přes 270 miliónů tun CO2, které by vypustily uhelné elektrárny. Reaktor spustili operátoři už 11. října 2000. O dva měsíce později, ve čtvrtek 21. prosince večer, elektrárna vyrobila první elektřinu. „Příprava trvala řadu dní. Ve chvíli, kdy jsme měli dodat první elektřinu, za námi stál na blokové dozorně i tehdejší ministr průmyslu spolu s předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost i řada dalších. Přesto jsme byli neustále připraveni v případě potřeby najíždění přerušit. To ale nebylo nutné,“ vzpomíná tehdejší operátor a současný hlavní technolog elektrárny Václav Havlíček.
Bezpečnost byla od začátku prioritou
Už od samotné výstavby byla bezpečnost klíčovou prioritou. „Už v první polovině devadesátých let bylo rozhodnuto o záměně původního řídícího a bezpečnostního systému za tehdy nejnovější západní řešení, se kterým jsme jako operátoři začínali. O jeho kvalitě svědčí fakt, že až nyní dochází k jeho opravdu rozsáhlé modernizaci,“ vysvětluje další z tehdejších operátorů a nyní člen představenstva a ředitel divize jaderná energetika Bohdan Zronek.
Desítky mezinárodních kontrol a informace do Rakouska
Jihočeská elektrárna se navíc stala jedním z nejkontrolovanějších jaderných zařízení na světě. Za čtvrt století prošla desítkami mezinárodních misí. Těsně před jejím spuštěním Česká republika uzavřela s Rakouskem mezivládní dohodu, zahrnující mimo jiné nadstandardní tok informací k jižním sousedům. Dodnes elektrárna denně informuje Rakousko o aktuálním stavu provozu obou bloků.
Do posilování bezpečnosti a zvýšení efektivity provozu temelínské elektrárny ČEZ za 25 let investoval přes 34 miliard korun. V posledních letech se roční investice pohybují mezi 3 a 4 miliardami korun. Za čtvrt století také výrazně zvýšili efektivitu jihočeské elektrárny. Původní výkon 2x 981 MWe zvýšili o více než 200 megawatt elektrických. „Postupnými vylepšeními jsme v Temelíně postavili neviditelný blok o výkonu uhelné elektrárny. A nekončíme. V posilování bezpečnosti i efektivity budeme dál pokračovat,“ doplnil Bohdan Zronek.
Vyrobená elektřina odpovídá šestileté spotřebě celé České republiky
Celkem Temelín od 21. prosince 2000 dodal do přenosové sítě 334 miliónů megawatt, což odpovídá šestileté spotřebě celé České republiky. Svým provozem navíc ušetřil přes 270 miliónů tun oxidu uhličitého a dalších znečišťujících látek. Právě díky Temelínu mohla společnost ČEZ odstavit uhelné elektrárny o výkonu 2000 MWe a v tomto trendu dál pokračuje.
Letos Temelín překonal výrobní rekord
Od zahájení provozu nedošlo v elektrárně Temelín k žádné události, kterou by mezinárodní stupnice INES hodnotila jako nehodu či havárii. V letošním roce elektrárna 14. prosince překonala dosud nejvyšší roční výrobu z roku 2017, konkrétně 16,48 TWh.
