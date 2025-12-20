03/2025

Evropská komise představila revizi standardů CO₂ i nový omnibus

20. 12. 2025| zdroj: SP ČR0

co2-g4881cf8af_640
zdroj: pixabay

Evropská komise vydala balíček předpisů týkající se automotive s cílem podpořit přechod na čistou mobilitu. V první řadě jde o přezkum stávajících standardů pro emise CO₂ pro osobní a lehká užitková vozidla.

V případě cíle snížení emisí se navrhuje možnost průměrování plnění cílů za období let 2030–2032. U cíle pro rok 2035 má dojít ke snížení z dosavadních 100 % na 90 %, kdy zbývajících 10 % bude možné vykompenzovat využitím nízkouhlíkové oceli vyrobené v EU nebo použitím e-paliv a biopaliv. Výrobci budou moci využít „super kreditů“ na produkci malých elektromobilů vyrobených v EU. Komise také navrhuje změnu standardů pro těžká užitková vozidla

V případě firemních vozových parků mají být zavedeny od roku 2030 pro velké podniky povinné cíle na úrovni členských států pro osobní a lehká užitková vozidla. Veřejná finanční podpora bude možná jen pro bezemisní a nízkoemisní vozidla vyrobená v EU. Návrh omnibusu si klade za cíl snížit administrativní zátěž a náklady pro evropské výrobce. Mimo jiné má vzniknout nová kategorie malých dostupných elektromobilů do 4,2 metrů délky, které by mohly získat cílenou podporu států.

Svaz průmyslu a dopravy vítá, že Komise představila balíček k přezkumu dosavadních ambiciózních cílů, ale spatřuje v navržených opatřeních riziko nové nejistoty a administrativní zátěže. Balíček dostatečně nezohledňuje odhadovaný vývoj trhu s elektromobily. Posun směrem k větší technologické otevřenosti u cíle pro rok 2035 vyvolává obavy z administrativní náročnosti a nejsou dosud známy detaily některých navržených opatření včetně podmínky „vyrobeno v EU“.

