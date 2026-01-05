Jaderné elektrárny ČEZ dosáhly na historický milník a vyrobily 32,066 TWh

Jaderné elektrárny Dukovany a Temelín překonaly zásadní výrobní milník. Bezpečně a bezemisně vyrobily 32 terawatthodin elektřiny, což by pokrylo přibližně půlroční spotřebu celé České republiky. Letos bude vlivem odstávek pro výměnu paliva v elektrárnách výroba nižší, ale na konci desetiletí by se měla dlouhodobá průměrná úroveň stabilně pohybovat právě kolem hodnoty 32 TWh vyrobené elektřiny.
Podíl jaderných elektráren na české spotřebě v posledních letech roste. Dukovany a Temelín zároveň prochází průběžnými modernizacemi souvisejícími se zajištěním dlouhodobého provozu, a právě zvyšováním jejich bezpečnosti a efektivity.
Dlouhodobá strategie ČEZ: zvyšování výroby a zajištění dlouhodobého provozu
„Dosažení milníku 32 terawatthodin z našich jaderných elektráren je cíl, na kterém jsme pracovali několik let. Nejdůležitějším krokem bylo prodloužení palivových cyklů, navíc systematicky využíváme možnosti bezpečně zvyšovat výkon Dukovan i Temelína. Jako bychom již vytvořili jeden jaderný blok navíc,“ říká předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.
Všech 6 českých výrobních jaderných bloků má nyní nominální výkon 4220 MWe, téměř o 500 víc, než tomu bylo při jejich spuštění. Dukovany už navíc plně fungují v režimu prodlouženého, šestnáctiměsíčního palivového cyklu. Temelín plně dokončí přechod na delší provozní interval mezi výměnami paliva v průběhu letošního roku.
Vliv odstávek na výrobu v jaderných elektrárnách
„V následujících letech bude naše výroba záviset na délce a řazení odstávek – ty umožňují mimo výměny paliva a rozsáhlých kontrol i realizaci investičních prací a údržby zařízení. Letos nás čeká víc odstávek než loni vlivem posunu palivových cyklů, a to se do výroby samozřejmě propíše. Tedy bude v roce 2026 nižší, nicméně ke konci dekády cílíme na průměrnou roční výrobu přes 32 TWh ročně,“ dodává člen představenstva a ředitel divize jaderná energetika Bohdan Zronek.
Aktuálně je v České republice v provozu pět ze šesti jaderných bloků. Dlouhodobě plánovaná odstávka první výrobní jednotky v Dukovanech začala 13. prosince a skončit by měla v únoru letošního roku. Ve stejném měsíci se podle plánu odpojí od sítě temelínský druhý výrobní zdroj. ČEZ počítá s dlouhodobým provozem obou svých jaderných elektráren, v posledních letech do nich ročně do nich investuje v průměru cca 7 miliard korun.
Klíčové bezemisní zdroje
Elektrárny Dukovany a Temelín jsou klíčové české stabilní bezemisní zdroje. Ročně se díky nim nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky milionů tun CO₂.
Komentáře