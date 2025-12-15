Nová výzva MŽP zrychlí rozvoj agrofotovoltaiky v Česku: připraveno je 300 milionů korun

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje novou dotační výzvu z Modernizačního fondu, která podpoří instalaci nových agrofotovoltaických elektráren na zemědělsky obhospodařovaných pozemcích evidovaných v registru půdy LPIS. Jedná se o moderní solární elektrárny umožňující současně vyrábět elektřinu a nadále hospodařit na stejné půdě. Půda přitom nemusí být vyjmuta ze zemědělského půdního fondu.
„Agrofotovoltaika představuje obrovskou příležitost pro české zemědělství i energetiku. Umožňuje, aby jedna plocha současně vyráběla čistou energii a dál sloužila k pěstování plodin. Fotovoltaiku lze umístit nad sady, vinice, chmelnice či ornou půdou se zeleninou. To výrazně zvyšuje celkovou produktivitu pozemku – chrání plodiny před extrémním počasím, zlepšuje mikroklima a zemědělcům přináší energetickou soběstačnost i úsporu nákladů. Velkým přínosem je také to, že snižuje tlak na výstavbu solárních parků na volných či ekologicky citlivých plochách, protože půda zůstává zemědělská a dál se na ní může hospodařit,“ vyjmenovává hlavní benefity ministr životního prostředí v demisi Petr Hladík (KDU-ČSL).
Dotace se konkrétně vztahují na instalaci nových agrofotovoltaických elektráren s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy na zemědělsky obhospodařovaných pozemcích uvedených v registru půdy (LPIS). Součástí podpory jsou i systémy bateriového ukládání elektřiny, které zvyšují flexibilitu a bezpečnost energetického provozu. Celkem je ve výzvě připraveno 300 milionů korun, další žádosti budou přijímány do zásobníku s kapacitou až 200 milionů korun.
Výzva přímo navazuje na listopadovou novelu vyhlášky č. 463/2025 Sb., která výrazně rozšířila podmínky pro agrovoltaiku v Česku. Agrofotovoltaickou výrobnu lze umisťovat jak nad sady, vinicemi, chmelnicemi či trvalými kulturami, tak nově i nad ornou půdou se zeleninou s vysokou a velmi vysokou pracností. Jde o drtivou většinu běžně pěstovaných druhů zeleniny. Zároveň novela umožňuje, aby součástí agrofotovoltaiky byla i zařízení pro ukládání elektřiny. Otevírá se tak cesta moderním konceptům, jako jsou vertikální instalace panelů, které lépe propouštějí světlo k plodinám a šetří půdu.
„Chceme, aby české zemědělství bylo konkurenceschopné a zároveň odolné vůči klimatickým i energetickým výzvám. Novela vyhlášky i nová výzva dávají farmářům praktický nástroj, jak tyto výzvy řešit,“ zdůrazňuje ministr Hladík. Podmínky podpory jsou nastaveny tak, aby se do programu mohli zapojit zemědělští podnikatelé registrovaní v Evidenci zemědělského podnikatele, kteří zároveň obhospodařují pozemky uvedené v registru LPIS a mají či případně plánují získat licenci na výrobu elektřiny.
„Výzva je nastavena tak, aby podporovala skutečně efektivní a technicky kvalitní projekty. Každá instalace musí mít instalovaný výkon alespoň 10 kWp a míra podpory může dosáhnout až 30 procent způsobilých výdajů. Výše dotace se bude odvíjet od konkrétních parametrů projektu – tedy instalovaného výkonu fotovoltaiky, celkových nákladů i případné kapacity bateriového úložiště. Chceme tím motivovat žadatele k řešením, která mají dlouhodobý přínos pro energetiku i zemědělství,“ vysvětluje podmínky podpory ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.
Žádosti bude Státní fond životního prostředí ČR elektronicky přijímat od 15. ledna 2026 do 30. října 2027, případně do vyčerpání alokace. Ty, které splní požadovaná kritéria, ale přesáhnou rámec disponibilní alokace výzvy, budou zařazeny do tzv. zásobníku žádostí. Realizace podpořených projektů musí být dokončena nejpozději do tří let od vydání rozhodnutí ministra.
V České republice je agrofotovoltaika zatím ve fázi menších pilotních projektů, nicméně díky nové legislativě a aktuálně vyhlašované dotační výzvě lze očekávat výrazný rozvoj tohoto odvětví. Kombinace pěstování zeleniny, péče o trvalé kultury, jako jsou sady či vinice, a výroby elektřiny, má potenciál přinést stovky hektarů nových instalací. Tím může významně přispět jak k růstu podílu obnovitelných zdrojů energie, tak k modernizaci zemědělských a energetických systémů a k celkovému zvýšení odolnosti českého zemědělství vůči klimatickým i ekonomickým výzvám.
