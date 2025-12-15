Dopravci se budou moci ucházet o podporu bezemisních nákladních vozidel

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR výzvu z Modernizačního fondu zaměřenou na pořízení elektrických nákladních vozidel a související dobíjecí infrastruktury. V programu TRANSPORT je z prostředků ze systému EU pro obchodování s emisemi na modernizaci nákladní silniční dopravy vyhrazeno 960 milionů korun.
Investice z výzvy TRANSCom č. 2/2025 jsou určeny podnikatelským subjektům registrovaným v ČR, které provozují nákladní silniční dopravu. Podpora se zaměřuje na pořízení nových elektrických nákladních vozidel kategorií N2 (s celkovou hmotností od 4,25 do 12 tun) a N3 (nad 12 tun) jako náhrady za nákladní vozidla s dieselovým motorem. Výzva podpoří i potřebnou dobíjecí infrastrukturu v zázemí dopravce, přičemž na dvě pořizovaná vozidla připadá maximálně jedna dobíjecí stanice. Z celkové alokace 960 milionů korun je minimálně 80 % vyhrazeno pro těžká vozidla kategorie N3, tedy pro kamiony s největším dopravním výkonem i dopadem na životní prostředí.
Výše podpory se řídí velikostí podniku a kategorií vozidla. Pro elektrická nákladní vozidla lze získat příspěvek až do 30 % způsobilých nákladů u velkých podniků, 40 % u středních a 50 % u malých podniků, což umožní zapojit se jak větším logistickým firmám, tak menším regionálním dopravcům. U dobíjecích stanic činí podpora maximálně 30 % způsobilých výdajů a současně až 50 tisíc korun na jednu stanici. Žádosti bude možné podávat od 2. února do 30. listopadu 2026 nebo do vyčerpání alokace, přičemž projekty musí být realizovány nejpozději do tří let od vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory.
Program Modernizace dopravy (TRANSPORT) v rámci Modernizačního fondu je důležitým zdrojem investic do ekologizace dopravy v České republice. Rezort dosud z programu uvolnil investice v objemu 33 miliard korun, které míří na podporu projektů zaměřených na modernizaci železniční dopravy, elektrifikaci tratí a zavádění bezemisních vozidel v městské hromadné dopravě. Aktuální výzva na tyto investice navazuje a rozšiřuje podporu čisté mobility na segment nákladní silniční přepravy.
