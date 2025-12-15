ČHMÚ zveřejnil souhrnné měsíční hodnocení situace na území České republiky v klimatologii, hydrologii a kvality ovzduší

Listopad 2025 na území ČR hodnotí jako teplotně i srážkově normální měsíc. Průměrná měsíční teplota vzduchu na území ČR (2,7 °C) byla o 0,8 °C nižší než normál 1991–2020. V řadě průměrných listopadových teplot od roku 1961 se letošní listopad řadí k chladnějším měsícům, tj. jako 24. až 27. nejchladnější.
Vůbec nejvyšší listopadová průměrná teplota (6,4 °C) byla zaznamenána v roce 1963 a naopak nejnižší (−0,4 °C) v roce 1988.
V průměru na našem území spadlo 49 mm srážek (109 % srážkového normálu 1991–2020). Průměrná délka slunečního svitu na území ČR byla tento měsíc 71,5 hodiny, což činí 142 % normálu 1991–2020. V první polovině měsíce se průměrná denní teplota vzduchu na území ČR pohybovala kolem hodnot normálu nebo lehce nad ním. V druhé polovině listopadu přišlo ochlazení a teplota byla až do konce měsíce pod hodnotou normálu. Nejchladnější byly dny 21. – 23. a 28. listopadu, kdy byla odchylka průměrné denní teploty vzduchu od normálu 1991–2020 více než −4,1 °C. Denní maxima teploty vzduchu v těchto dnech často zůstávala pod bodem mrazu.
Výraznější srážky se vyskytovaly pouze v několika dnech. Nejvíce srážek na našem území spadlo ve dnech 2., 17., 25. listopadu. Prostorové rozložení srážek za listopad bylo velmi nerovnoměrné. Zatímco na území Moravy a Slezska spadlo v průměru 61 mm srážek (136 % normálu), na území Čech to bylo pouze 43 mm (96 % normálu). Z počátku měsíce se jednalo především o srážky dešťové, nový sníh byl na velké části našeho území naměřen ve dnech 23. až 26. listopadu.
Z odtokového hlediska byl listopad ve většině povodích převážně průměrným měsícem. Nejvíce vody odteklo Olší (150 % QXI), dále Odrou (115 % QXI) a Moravou (111 % QXI), o něco méně pak Dyjí (85 % QXI) a Labem (79 % QXI), a podprůměrné hodnoty vykazovala Vltava (65 % QXI). Celkově byly průměrné listopadové průtoky nejčastěji v rozmezí od 40 do 140 % QXI. Hladiny většiny sledovaných toků byly v průběhu měsíce převážně setrvalé nebo na pozvolném poklesu. Celkově se hladiny toků pohybovaly na začátku měsíce od −15 do +15 cm, postupně byly toky převážně setrvalé nebo mírně rozkolísané a na konci měsíce se hladiny pohybovaly od −10 do +10 cm. V průběhu listopadu se snižovaly také vodnosti na tocích. Žádné SPA se nevyskytovaly.
Celkový stav hladiny v mělkém oběhu zůstal normální, vydatnost pramenů se zlepšila na mírně podnormální. Stav hladiny hlubokých vrtů se také zlepšil na mírně podnormální.V porovnání s 30letým průměrem 1991–2020 byly v listopadu výrazně horší rozptylové podmínky. Listopadová hodnota celorepublikových měsíčních průměrů koncentrací PM10 a PM2,5 byla v roce 2025 druhá nejnižší za období 2015–2025.
Komentáře