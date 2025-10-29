WNE 2025 - Česká stopa 2: World Nuclear Exhibition 2025 jsou inovace, které rezonují světem

Česká účast na World Nuclear Exhibition 2025 není jen početná, ale i tematicky pestrá. V druhém díle seriálu se zaměříme na firmy, které přinášejí inovace v oblasti měření, automatizace, výzkumu a podpůrných služeb. Jejich technologie a know-how dokazují, že český jaderný průmysl má co nabídnout nejen v Evropě, ale i na globálním trhu.
Ve dnech 4.–6. listopadu 2025 se v Paříži uskuteční World Nuclear Exhibition (WNE), největší světová přehlídka jaderného průmyslu. Česká republika zde bude mít silné zastoupení, a to nejen díky tradičním dodavatelům, ale i díky firmám, které posouvají hranice v oblasti výzkumu, digitalizace a podpůrných technologií.
Fakt, že se české firmy účastní takovéto prestižní akce má své dobré důvody. „Rozhodli jsme se účastnit veletrhu WNE, protože je to místo, kde se potkávají lidé z oboru a můžeme ukázat naše zkušenosti a řešení v oblasti energetiky. Od účasti očekáváme hlavně možnost navázat nové kontakty, posílit stávající spolupráci a získat přehled o aktuálních trendech a potřebách trhu,“ říká Zuzana Dušková ze společnosti ŽĎAS, a.s., která bude jednou z mnoha českých zástupců na letošní WNE 2025.
Další z účastníků - skupina ČEZ, společně se svými dceřinými společnostmi, navazuje na své úspěšné prezentace z předchozích ročníků veletrhu. „My se tady (na WNE, pozn. red.) navíc od roku 2023 představujeme pod jednotnou hlavičkou jako členové Skupiny ÚJV. O účasti v roce 2025 jsme nepochybovali,“ říká Alena Rosáková z ÚJV Řež a pokračuje: „Využití synergického potenciálu společného stánku České republiky pro nás bylo jasnou volbou. Tato výstava představuje jedinečnou příležitost pro setkávání klíčových hráčů v oblasti jaderné energetiky z celého světa. A jsme rádi, že můžeme být její součástí.“
Na otázku, co od účasti na akci ÚJV Řež očekává Alena Rosáková odpověděla: „Na veletrhu se těšíme nejen na formální, ale i neformální a spontánní setkání s předními odborníky, našimi obchodními partnery a zástupci významných institucí. Vnímáme také velký přínos odborných přednášek a prezentací, které jsou součástí doprovodného programu. Všechny tyto aktivity nám umožňují na jednom místě sledovat nejnovější trendy, poznávat moderní způsoby prezentace technických i vědeckých poznatků a navazovat nové kontakty v oblasti, která je dnes v popředí mezinárodního zájmu.“
Představujeme dalších 5 zástupců českého civilního jaderného průmyslu vystavujících na letošní WNE 2025:
ŽĎAS, a.s.
Společnost ŽĎAS patří mezi tradiční české výrobce s dlouholetou zkušeností v oblasti těžkého strojírenství. V jaderném sektoru nabízí komponenty pro primární okruh, tlakové nádoby, výměníky tepla a další zařízení. Na WNE 2025 představí své výrobní kapacity, kvalifikaci pro jaderné projekty a schopnost dodávat řešení na míru.
ZVVZ ENGINEERING, a.s.
ZVVZ ENGINEERING se specializuje na systémy pro ventilaci, filtraci a klimatizaci v jaderném prostředí. Firma má zkušenosti s dodávkami pro jaderné elektrárny typu VVER i pro výzkumné reaktory. Na veletrhu WNE představí své řešení pro kontrolu prostředí, bezpečnostní systémy a technologické inovace v oblasti vzduchotechniky.
ÚJV Řež, a.s.
ÚJV Řež je výzkumná a inženýrská organizace, která se zaměřuje na vývoj, bezpečnost a provoz jaderných zařízení. Její aktivity zahrnují výpočty, simulace, testování materiálů, radiační ochranu a vývoj nových technologií. Na WNE 2025 bude prezentovat své výzkumné projekty, mezinárodní spolupráci a služby pro provozovatele jaderných elektráren. Web firmy
TES Vsetín, a.s.
TES Vsetín je výrobce elektrických strojů a komponent pro energetiku, včetně jaderné. Firma dodává generátory, rotory, statory a další zařízení pro jaderné elektrárny. Na veletrhu WNE představí své výrobní možnosti, kvalitu zpracování a zkušenosti s exportem do evropských i mimoevropských zemí. Web firmy
Škoda JS, a.s.
Škoda JS je jedním z nejvýznamnějších hráčů českého jaderného průmyslu. Zaměřuje se na vývoj, výrobu a servis zařízení pro jaderné elektrárny, včetně reaktorových systémů, servisních zásahů a modernizací. Na WNE 2025 bude prezentovat své projekty, exportní úspěchy a vizi pro budoucnost jaderné energetiky v Evropě. Web firmy
V dalších dílech seriálu se podíváme na další české vystavovatele, jejich technologie, exportní úspěchy i vize pro budoucnost. WNE 2025 není jen výstava — je to prostor, kde se český jaderný průmysl ukazuje světu.
Nepřehlédněte: Inovace a talenty v srdci WNE 2025
Mezi hlavní události veletrhu bude patřit slavnostní ceremoniál WNE Innovation Awards, který se uskuteční v úterý 4. listopadu v 17:45. Během něj budou uděleny dvě ceny – jedna pro velké podniky a druhá pro malé a mikro firmy – v každé z následujících čtyř kategorií:
- Zlepšení výkonu jaderných zařízení a jejich dlouhodobého provozu (LTO)
- Přispění k adaptabilnějším řešením na nové výzvy (potřeba řízení, změna klimatu, nestabilita či neefektivita trhu)
- Optimalizace nákladů a harmonogramů výstavby
- Inovace mimo oblast elektřiny (medicína, zemědělství, pohon, teplo, vodík, odsolování)
Tento výjimečný ročník přilákal 110 přihlášek z celého světa, přičemž mezinárodní účast vzrostla o 40 % a celkový počet přihlášených firem se zvýšil o 15 %. Mezi nominovanými figurují významní aktéři jaderné inovace ze Spojených států, Indie, Francie, Itálie, Číny a Polska. Kompletní seznam nominovaných, který představuje širokou škálu iniciativ, je k dispozici prostřednictvím tohoto linku.
