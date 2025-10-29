Nové protiruské sankce cílí na ruskou energetiku, banky ze třetích zemí a krypto

Jako reakci na ruskou agresi vůči Ukrajině Rada EU přijala 19. balíček sankcí. Opatření se dotýkají následujících oblastí:
Oblast energetiky
- Zákaz dovozu ruského zkapalněného zemního plynu (LNG) do EU, který vstoupí v platnost v lednu 2027 pro dlouhodobé smlouvy a do šesti měsíců pro krátkodobé smlouvy.
- Přísnější zákaz transakcí se dvěma hlavními ruskými státními ropnými producenty – Rosněfť a Gazprom Něfť.
- Zařazení tatarského konglomerátu působícího v ruském ropném sektoru na sankční seznam.
- Opatření vůči třem čínským subjektům – dvě rafinerie a jeden obchodník s ropou.
- Další sankce napříč hodnotovým řetězcem tzv. „stínové flotily“, včetně zařazení společnosti Litasco Middle East DMCC (spojené s Lukoilem, se sídlem ve Spojených arabských emirátech), námořních registrů poskytujících falešné vlajky těmto plavidlům, největšího provozovatele kontejnerových přístavů na ruském Dálném východě a předního výrobce lodí pro Sovkomflot.
- 117 plavidel je nyní předmětem zákazu vstupu do přístavů EU a zákazu poskytování širokého spektra služeb souvisejících s námořní dopravou.
Oblast obchodu
- Přísnější exportní omezení v oblasti zboží dvojího užití pro 45 subjektů podporujících ruský vojenský a průmyslový komplex, zejména při obcházení omezení vývozu CNC strojů, mikroelektroniky, dronů (UAV) a dalších pokročilých technologií. Z těchto subjektů je 17 mimo Rusko (12 v Číně včetně Hongkongu, 3 v Indii a 2 v Thajsku).
- Rozšíření stávajícího zákazu vývozu o elektronické komponenty, dálkoměry, chemikálie pro výrobu pohonných látek a kovy, oxidy a slitiny používané při výrobě vojenských systémů.
- Přísnější omezení vývozu solí, rud, výrobků z pryže, trubek, pneumatik, brusných kamenů a stavebních materiálů.
- Zákaz nákupu, dovozu nebo převodu všech acyklických uhlovodíků.
- Zařazení největšího ruského producenta zlata na sankční seznam.
Oblast financí
- Sankce vůči vývojáři stablecoinu A7A5, kyrgyzskému vydavateli této kryptoměny a provozovateli platformy, na níž se s ním významně obchoduje – transakce s tímto stablecoinem jsou v celé EU zakázány.
- 13 bank (5 z Ruska a 8 z Tádžikistánu, Kyrgyzstánu, SAE a Hongkongu) je cílem opatření proti obcházení sankcí, a 4 banky z Běloruska a Kazachstánu jsou rovněž zahrnuty do zákazu transakcí.
- Zákaz pro operátory v EU zapojovat se do činností s Ruským národním platebním systémem („Mir“) nebo systémem rychlých plateb („SBP“).
- Omezení ekonomických vztahů s podniky působícími v devíti ruských zvláštních ekonomických zónách.
Oblast služeb
- Zavedení povinného předchozího povolení pro všechny služby poskytované ruské vládě.
- Omezení poskytování služeb umělé inteligence (AI), vysoce výkonné výpočetní techniky (HPC) a komerčních vesmírných služeb ruským subjektům včetně ruské vlády.
- Zákaz poskytování služeb evropskými poskytovateli přímo souvisejících s turistickými aktivitami v Rusku.
Ruští diplomaté
- Povinnost předem informovat příslušný členský stát EU při cestování v rámci Schengenu mimo zemi akreditace. Členské státy mohou také vyžadovat povolení pro cesty ruských diplomatů na svá území na základě víz nebo povolení k pobytu vydaných jiným státem.
Deportace a přesuny ukrajinských dětí
- Na sankční seznam bylo zařazeno 11 osob zapojených do těchto aktivit.
Oblast obrany
- Další zařazení jednotlivců a subjektů z ruského vojensko-průmyslového komplexu, včetně operátorů ze SAE a Číny.
Bělorusko
- Nové zařazení subjektů a zrcadlení obchodních opatření přijatých proti Rusku.
- Zacílení na služby spojené s kryptoměnami.
- Rozšíření zákazu poskytování určitých druhů softwaru, včetně softwaru pro bankovnictví, finance, komerční vesmírné služby, technické testování a analýzy, AI a kvantové výpočty.
