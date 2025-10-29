02/2025

Nové protiruské sankce cílí na ruskou energetiku, banky ze třetích zemí a krypto

29. 10. 2025| zdroj: SP ČR0

moscow-1556561_640
zdroj: pixabay

Jako reakci na ruskou agresi vůči Ukrajině Rada EU přijala 19. balíček sankcí. Opatření se dotýkají následujících oblastí:

Oblast energetiky

  • Zákaz dovozu ruského zkapalněného zemního plynu (LNG) do EU, který vstoupí v platnost v lednu 2027 pro dlouhodobé smlouvy a do šesti měsíců pro krátkodobé smlouvy.
  • Přísnější zákaz transakcí se dvěma hlavními ruskými státními ropnými producenty – Rosněfť a Gazprom Něfť.
  • Zařazení tatarského konglomerátu působícího v ruském ropném sektoru na sankční seznam.
  • Opatření vůči třem čínským subjektům – dvě rafinerie a jeden obchodník s ropou.
  • Další sankce napříč hodnotovým řetězcem tzv. „stínové flotily“, včetně zařazení společnosti Litasco Middle East DMCC (spojené s Lukoilem, se sídlem ve Spojených arabských emirátech), námořních registrů poskytujících falešné vlajky těmto plavidlům, největšího provozovatele kontejnerových přístavů na ruském Dálném východě a předního výrobce lodí pro Sovkomflot.
  • 117 plavidel je nyní předmětem zákazu vstupu do přístavů EU a zákazu poskytování širokého spektra služeb souvisejících s námořní dopravou.

Oblast obchodu

  • Přísnější exportní omezení v oblasti zboží dvojího užití pro 45 subjektů podporujících ruský vojenský a průmyslový komplex, zejména při obcházení omezení vývozu CNC strojů, mikroelektroniky, dronů (UAV) a dalších pokročilých technologií. Z těchto subjektů je 17 mimo Rusko (12 v Číně včetně Hongkongu, 3 v Indii a 2 v Thajsku).
  • Rozšíření stávajícího zákazu vývozu o elektronické komponenty, dálkoměry, chemikálie pro výrobu pohonných látek a kovy, oxidy a slitiny používané při výrobě vojenských systémů.
  • Přísnější omezení vývozu solí, rud, výrobků z pryže, trubek, pneumatik, brusných kamenů a stavebních materiálů.
  • Zákaz nákupu, dovozu nebo převodu všech acyklických uhlovodíků.
  • Zařazení největšího ruského producenta zlata na sankční seznam.

Oblast financí

  • Sankce vůči vývojáři stablecoinu A7A5, kyrgyzskému vydavateli této kryptoměny a provozovateli platformy, na níž se s ním významně obchoduje – transakce s tímto stablecoinem jsou v celé EU zakázány.
  • 13 bank (5 z Ruska a 8 z Tádžikistánu, Kyrgyzstánu, SAE a Hongkongu) je cílem opatření proti obcházení sankcí, a 4 banky z Běloruska a Kazachstánu jsou rovněž zahrnuty do zákazu transakcí.
  • Zákaz pro operátory v EU zapojovat se do činností s Ruským národním platebním systémem („Mir“) nebo systémem rychlých plateb („SBP“).
  • Omezení ekonomických vztahů s podniky působícími v devíti ruských zvláštních ekonomických zónách.

Oblast služeb

  • Zavedení povinného předchozího povolení pro všechny služby poskytované ruské vládě.
  • Omezení poskytování služeb umělé inteligence (AI), vysoce výkonné výpočetní techniky (HPC) a komerčních vesmírných služeb ruským subjektům včetně ruské vlády.
  • Zákaz poskytování služeb evropskými poskytovateli přímo souvisejících s turistickými aktivitami v Rusku.

Ruští diplomaté

  • Povinnost předem informovat příslušný členský stát EU při cestování v rámci Schengenu mimo zemi akreditace. Členské státy mohou také vyžadovat povolení pro cesty ruských diplomatů na svá území na základě víz nebo povolení k pobytu vydaných jiným státem.

Deportace a přesuny ukrajinských dětí

  • Na sankční seznam bylo zařazeno 11 osob zapojených do těchto aktivit.

Oblast obrany

  • Další zařazení jednotlivců a subjektů z ruského vojensko-průmyslového komplexu, včetně operátorů ze SAE a Číny.

Bělorusko

  • Nové zařazení subjektů a zrcadlení obchodních opatření přijatých proti Rusku.
  • Zacílení na služby spojené s kryptoměnami.
  • Rozšíření zákazu poskytování určitých druhů softwaru, včetně softwaru pro bankovnictví, finance, komerční vesmírné služby, technické testování a analýzy, AI a kvantové výpočty.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Seven energy
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
SmVaK
Vodárenství.cz
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA
Huawei
Nevajgluj
Ekolamp
ZEVO Písek
SKS logo
Meva
BERT CEE
SRVO