Hospodářská komora vítá, že chce vláda dořešit financování kompenzací nepřímých nákladů pro energeticky náročná odvětví

Hospodářská komora České republiky očekává, že kabinet na svém zasedání ve středu 29. října definitivně zajistí financování kompenzací nepřímých nákladů za rok 2024. Tyto kompenzace jsou klíčovým nástrojem, který pomůže energeticky náročným odvětvím vyrovnat ztrátu konkurenceschopnosti způsobenou vysokými cenami energií a emisních povolenek.
Vláda letos v červnu rozhodla, že podpora bude vyplacena v plné výši odpovídající nárokům všech žadatelů. Hospodářská komora proto považuje za důležité, že se vláda k tématu vrací, aby přijala vhodné rozpočtové řešení, které umožní naplnit přijaté závazky vůči firmám z energeticky náročných odvětví.
„Vítáme, že kabinet v závěru svého mandátu nerezignuje na hledání cesty, jak zachovat právní kontinuitu a plnit závazky, které vyplývají z platného nařízení vlády. Věříme, že se najde cesta, jak naplnit důvěru podnikatelů z odvětví, která jsou nejvíce zasažena vysokými cenami energií a emisních povolenek,“ řekl prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček.
Podle podkladů Ministerstva průmyslu a obchodu činí celková potřeba na krytí kompenzací zhruba 2,24 miliardy korun. V rozpočtu ministerstva je však na tento účel vyčleněno zatím pouze asi 180 milionů korun, tedy zhruba osm procent potřebné částky. Chybějící prostředky měly být podle původního návrhu vlády převedeny z kapitoly všeobecné pokladní správy, avšak příslušné rozpočtové opatření ještě nebylo definitivně schváleno.
Hospodářská komora upozornila, že přestože se kompenzace vyplácejí v letošním roce, vztahují se k nákladům podniků za rok 2024, tedy za období těsně po odeznění hlavní energetické krize z let 2022–2023. Podle předsedy Sekce životního prostředí Hospodářské komory ČR Jana Mračka byl i tento rok pro energeticky náročná odvětví stále komplikovaný, protože především ceny emisních povolenek zůstaly výrazně nad předkrizovou úrovní.
„Firmy s vyplacením nároku počítají ve svých rozvahách. Potřebují jistotu, že stát dodrží pravidla a kompenzace vyplatí do konce roku, jak mu to ukládá platné nařízení. Pro předvídatelnost a stabilitu podnikatelského prostředí je zásadní, aby kabinet tuto záležitost dořešil a nenechal ji otevřenou,“ dodal Jan Mraček.
Hospodářská komora věří, že se podaří najít takové řešení, které umožní kompenzace vyplatit v souladu s nařízením vlády, a tím zajistí právní jistotu podniků a potvrdí dlouhodobou snahu státu podporovat udržitelnou konkurenceschopnost českého průmyslu.
