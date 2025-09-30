02/2025

Košík.cz proměnil ztrátové odpadové hospodářství v udržitelný a ziskový systém díky Cyrkl

Online supermarket Košík.cz udělal zásadní krok k udržitelnější a efektivnější budoucnosti. Po svěření odpadového hospodářství do rukou Cyrkl, přední poradenské a technologické společnosti v oblasti cirkulární ekonomiky a hands-on odpadové firmě, se během šesti měsíců podařilo transformovat odpadové hospodářství ze ztrátového na ziskový systém a výrazně předcházet vzniku odpadu.

Výchozí situace: skryté ztráty v každodenním provozu

Sklad Košíku o rozloze 16 000 m² denně generoval velké objemy odpadů – od obalových plastů a papíru až po směsný komunální odpad. I přes základní třídění se do nevýhodně zpoplatněných toků dostávaly materiály, které mohly být dále využity. Firma neměla plnou kontrolu nad náklady ani nad výkupními cenami.

Digitální nástroje a hands-on přístup v praxi

Cyrkl převzal kompletní správu odpadového hospodářství, provedl detailní cirkulární sken a nasadil digitální nástroj Cyrkl Copilot s prvky umělé inteligence. Ten přinesl kontrolu nad svozy, objemy i cenami navázanými na tržní indexy. Součástí řešení bylo také propojení s úklidovými službami, což přineslo další úspory. Důležitou roli sehrála nejen otevřená komunikace a proklientský přístup, ale také prevence odpadu a efektivní nastavení jeho interní logistiky.

„Cyrkl Copilot, digitální nástroj pro kompletní správu odpadového hospodařství, zefektivňuje proces objednání svozů a výměn. Zároveň v reálném čase ukazuje data o množství svezeného odpadu, stejně jako nákladovou/výnosovou stránku odpadového hospodářství,“ vysvětluje Jan Murčo, CEO Cyrkl. „Tato data umožní firmám proměnit cirkulární ambice ve skutečné výsledky.“

Konkrétní výsledky: ze ztráty do zisku

  • Z nákladů za odpady 150 000 Kč jen za prosinec loňského roku jsme se dostali do průměrného měsíčního zisku 50 000 Kč.
  • Měsíční úspora přes 60 tun CO₂e díky efektivní recyklaci a předcházení vzniku odpadů (jako například díky spolupráci s potravinovou bankou).
  • Pokles objemu směsného a bio odpadu o polovinu a zvýšení výnosů z recyklovatelných materiálů (papír, plasty, kovy).
  • Zavedení closed-loop recyklace plastových fólií – materiál se vrací zpět do oběhu jako pytle využívané Košíkem.
  • Zero landfill přístup – z Košíku nekončí žádný odpad na skládce.

„Bylo to z naší strany určitě odvážné rozhodnutí – zvolit nového partnera pro kompletní správu odpadového hospodářství s hands-on přístupem. Už od začátku mě ale mile překvapila výborná komunikace a proaktivita týmu Cyrkl.

Po půl roce spolupráce už vidíme nejen výrazné finanční úspory, což je pro mě samozřejmě klíčové, ale zároveň jsme dokázali zefektivnit celý proces nakládání s odpady – od evidence, přes optimalizaci toků, až po výběr vhodnějších partnerů,” říká Jakub Chalupecký, finanční ředitel Košík.cz

Proč to funguje

Příklad Košíku ukazuje, že strategický přístup k odpadům není jen o ceně, ale o systému, který je dlouhodobě udržitelný. Klíčové je:

  • správně nastavit výběrové řízení na odpadovou firmu (více můžete zjistit ve studii Jak nakoupit odpadové služby),
  • využívat digitální nástroje pro transparentní reporting a kontrolu,
  • přistupovat k odpadům komplexně a nebát se propojit odpady, úklid a logistiku.

Kompletní případová studie

Zajímá vás více? Plné výsledky, grafy a doporučení jsou k dispozici v případové studii zde.

