ČHMÚ hodnotí situaci na území České republiky v oborech klimatologie, hydrologie a kvalita ovzduší

Říjen 2025 na území ČR hodnotíme jako teplotně i srážkově normální měsíc. Průměrná měsíční teplota vzduchu na území ČR (7,9 °C) byla o 0,3 °C nižší než normál 1991–2020. V řadě průměrných říjnových teplot od roku 1961 se letošní říjen řadí k chladnějším měsícům, tj. jako 28. nejchladnější.
Vůbec nejvyšší říjnová průměrná teplota (11,3 °C) byla zaznamenána v letech 1966 a 2001 a naopak nejnižší (4,4 °C) v roce 1974. V průměru na našem území spadlo 47 mm srážek (96 % srážkového normálu 1991–2020). Průměrná délka slunečního svitu na území ČR byla tento měsíc 84,4 hodiny, což činí 80 % normálu 1991–2020. Z počátku měsíce byla průměrná denní teplota vzduchu pod hodnotou normálu. Následovalo období s teplotami kolem hodnoty normálu. Ve druhé polovině měsíce se střídala období s výraznější odchylkou průměrné denní teploty pod a nad hodnotou normálu. Velmi chladné období nastalo ve dnech 1. – 6. října a 18. – 20. října, kdy denní minima teploty vzduchu na mnoha stanicích klesala pod bod mrazu.
Výraznější srážky se vyskytovaly pouze v několika dnech. Nejvíce srážek na našem území spadlo ve dnech 5., 6., 23., 27. a 28. října. Na území Čech spadlo v průměru 48 mm srážek (98 % normálu), zatímco na území Moravy a Slezska to bylo 46 mm (92 % normálu). Z odtokového hlediska byl měsíc říjen celkově spíše podprůměrný ve většině hlavních povodí, nadprůměrné odtoky byly zaznamenány pouze v povodí Olše (134 % Qₓ). Průměrné měsíční průtoky se pohybovaly většinou mezi 20 až 150 % Qₓ. Hladiny toků byly po většinu měsíce rozkolísané, výraznější vzestupy se vyskytly ve druhé polovině října, zejména v povodí Labe, Jizery a Olše, kde došlo místy k překročení 1. SPA. V průběhu měsíce se hydrologická situace zlepšovala a počet profilů s indikací sucha dále klesal.
Celkový stav hladiny v mělkém oběhu se zlepšil na normální, vydatnost pramenů zůstala silně podnormální. Stav hladiny hlubokých vrtů zůstal silně podnormální. V porovnání s 30letým průměrem 1991–2020 byly v říjnu zlepšené rozptylové podmínky. Říjnová hodnota celorepublikových měsíčních průměrů koncentrací PM10 a PM2,5 byla v roce 2025 nejnižší za období 2015–2025.
