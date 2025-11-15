02/2025

EU chce posílit ECHA a zajistit nulové znečištění

15. 11. 2025| zdroj: Hospodářská komora ČR0

zdroj: pixabay

Evropská unie spouští Strategii pro udržitelnost v oblasti chemikálií, která je klíčovým pilířem Zelené dohody pro Evropu a cíle nulového znečištění. Strategie navazuje na komplexní, ale nekonzistentní regulační rámec EU a reaguje na zjištěné nedostatky v posuzování bezpečnosti látek.

Strategie navazuje na existující komplexní regulaci, u níž však Kontrola účelnosti odhalila slabiny v konzistentnosti posuzování bezpečnosti a efektivitě vědecké práce.

Cílem reformy je odstranit tyto nedostatky a posílit ochranu zdraví i životního prostředí. Hlavní navrhovaná opatření zahrnují:

  1. Přístup „Jedna látka, jedno posouzení“. Zavedení jednotného a efektivnějšího procesu pro posuzování bezpečnosti chemikálií napříč všemi sektory.
  2. Posílení ECHA: Návrh na posílení řízení a zvýšení udržitelnosti modelu financování Evropské agentury pro chemické látky. To reaguje na snížený a nepředvídatelný příjem z poplatků po poslední registrační lhůtě REACH v roce 2018 a na převedení nových vědeckých a technických úkolů na agenturu.

Strategie představuje zásadní krok k zajištění funkčního vnitřního trhu s chemickými látkami a podpory inovací, přičemž prioritou zůstává vysoká úroveň ochrany před škodlivými účinky chemikálií.

EU 234_25 EK Návrh nařízení – COM(2025)386

EU 234_25 EK Příloha – COM(2025)386

