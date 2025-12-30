Životní prostředí a udržitelnost: Co se povedlo prosadit SP ČR v roce 2025?

V uplynulém období dosáhl Svaz průmyslu řady významných úspěchů v oblasti odpadového hospodářství i ochrany ovzduší. Do Plánu odpadového hospodářství ČR 2025–2035 se podařilo prosadit doplnění hodnocení toku odpadních Li-ion baterií, upozornění na problém free-ridingu u pneumatik a elektrospotřebičů a také požadavek na zajištění dostatečných kapacit spaloven a skládek pro mimořádné situace.
EPR free-riding
Firma provádí EPR free-riding, když uvádí na trh výrobky, na které se vztahuje takzvaná rozšířená odpovědnost výrobce (EPR), ale neplní s tím spojené povinnosti – typicky neplatí poplatky za recyklaci odpadu, případně nemá nijak ošetřen zpětný odběr zboží. K tomuto druhu free-ridingu nejčastěji dochází u přeshraničního prodeje, například na online platformách, kde dovozce nebo prodejce spoléhá na to, že nebude snadné jej dohledat a pokutovat. Free-rider tak využívá recyklační infrastrukturu, kterou financují ostatní zodpovědné firmy, a získává neoprávněnou cenovou výhodu.
Při vyjednávání o novém institutu minimálních vzdáleností stacionárních zdrojů od obytné zástavby jsme prosadili například to, že u nových zdrojů bez zakreslené provozovny se budou vzdálenosti měřit od hranic parcel, nikoli provozovny. U skládek se podařilo snížit původní požadovanou vzdálenost z 500 na 300 metrů a vymezit, že vzdálenosti se budou vztahovat pouze na plochy veřejného občanského vybavení a lázeňské zóny.
Svaz také aktivně ovlivnil podobu novely emisní vyhlášky, která kromě minimálních vzdáleností řeší i pachové jednotky, kontinuální měření emisí a sledování provozních parametrů. Významný posun nastal i v oblasti alternativních paliv. Nová vyhláška MŽP umožňuje, aby kapalná a plynná paliva z odpadů mohly být uváděny na trh jako plnohodnotná paliva. Prosadili jsme možnost využít i nebezpečné odpady jako vstupní surovinu pro výrobu paliv kategorie I, což otevírá prostor pro nové technologie a efektivnější využití odpadů namísto fosilních paliv.
Komentáře