02/2025

Od povinného sběru textilu k průmyslovým inovacím

23. 10. 2025| autor: Aneta Čížková0

towel-1838210_640
zdroj: pixabay

Od 1. ledna 2025 platí v Česku povinnost sběru textilního odpadu. Legislativa vychází z revidované směrnice EU o odpadech, zavádí systém rozšířené odpovědnosti výrobců (EPR) a zároveň ukládá cíle pro snížení odpadu a podporu recyklace.

Rostoucí objem sebraného textilu tedy vyžaduje nejen logistickou připravenost obcí, ale i technologická a průmyslová řešení, která odpad přemění v hodnotnou surovinu.

Podpora z Evropské unie

EU podporuje projekty uzavírající textilní cyklus s cílem výrazně snížit množství textilu končícího na skládkách. Revidovaná směrnice o odpadech (WFD) stanovuje povinnost EPR pro textilní produkty a cíle pro snížení odpadu do roku 2030. Tyto legislativní tlaky, jejichž implementace v členských zemích už probíhá, tak vytvářejí silnou motivaci a prostor pro inovace a efektivní průmyslové využití textilu.

Tento obsah je uzamčen

Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.

PřihlásitObjednat předplatné

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Seven energy
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
SmVaK
Vodárenství.cz
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA
Huawei
Nevajgluj
Ekolamp
ZEVO Písek
SKS logo
Meva
BERT CEE
SRVO