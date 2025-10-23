Od povinného sběru textilu k průmyslovým inovacím

Od 1. ledna 2025 platí v Česku povinnost sběru textilního odpadu. Legislativa vychází z revidované směrnice EU o odpadech, zavádí systém rozšířené odpovědnosti výrobců (EPR) a zároveň ukládá cíle pro snížení odpadu a podporu recyklace.
Rostoucí objem sebraného textilu tedy vyžaduje nejen logistickou připravenost obcí, ale i technologická a průmyslová řešení, která odpad přemění v hodnotnou surovinu.
Podpora z Evropské unie
EU podporuje projekty uzavírající textilní cyklus s cílem výrazně snížit množství textilu končícího na skládkách. Revidovaná směrnice o odpadech (WFD) stanovuje povinnost EPR pro textilní produkty a cíle pro snížení odpadu do roku 2030. Tyto legislativní tlaky, jejichž implementace v členských zemích už probíhá, tak vytvářejí silnou motivaci a prostor pro inovace a efektivní průmyslové využití textilu.
