Náhradu dováženého zemního plynu máme za humny. Stát ale nesmí podcenit aukce biometanu

Jednou z výzev, které bude muset nová vláda dotáhnout po předchozím kabinetu, je nastartování produkce biometanu jakožto domácí obnovitelné náhrady zemního plynu. Klíčový pro celý sektor ale bude úspěch aukcí, které stát vyhlásí již na jaře 2026. Aukce mají nahradit nefunkční podporu zeleným bonusem, které končí s koncem letošního roku. Sdružení CZ Biom upozorňuje, že Ministerstvo průmyslu a obchodu by mělo zveřejnit jasný harmonogram aukcí a také bližší podmínky aukcí a rozhýbat tak zájem investorů.
Možnost přihlásit se do současné provozní podpory biometanu formou úředně stanovené ceny a zeleného bonusu skončí 31. prosince 2025. Za téměř dva roky se do ní přihlásily pouze dva zdroje, což je jasný signál, že opatření se minulo účinkem. Lex OZE III proto zavádí nový systém aukčních bonusů na 15 let. O tom, zda aukce skutečně nastartují výstavbu, rozhodnou v nejbližších týdnech konkrétní kroky Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO).
„Už samotná změna podpory způsobila zastavení projektů. Bez jasných a přehledných pravidel pro aukce biometanu hrozí, že Česká republika začne ještě více zaostávat za cíli, které si sama stanovila v jeho produkci. A nejde jen o úsporu emisí, ale i o naši bezpečnost. Biometan může nahradit až pětinu zemního plynu, který dnes dovážíme ze zahraničí,“ říká Adam Moravec, vedoucí bioplynové sekce z Českého sdružení pro biomasu CZ Biom.
Končící kabinet sice biometanový sektor podpořil například zvýšením ceny surovin pro výrobu biometanu na 3,70 Kč, díky čemuž se přiblížila ceně surovin bioplynu. Další kroky ale musí dotáhnout nová vláda. Urgence je zřejmá i z čísel. V Česku je dnes v provozu 12 biometanových stanic s instalovanou roční kapacitou 25 mil. m³, reálná výroba je však kvůli ekonomice výrazně níže. Naopak státní cíle podle nařízení vlády č. 189/2022 počítají s novým přírůstkem 60 mil. m³ v roce 2025, 90 mil. m³ v roce 2026 a 110 mil. m³ v roce 2027. Mezi koncem současné podpory a prvními dodávkami z aukcí hrozí hluché období, které bez jasného plánu a poptávkových iniciátorů prohloubí zpoždění vůči cílům. Nezbytné je také již nyní pracovat na přípravě dalších navazujících cílů s vizí až do roku 2040 a zajistit tak kontinuitu rozvoje, která nyní chybí.
Pro úspěšné nastartování celého sektoru je potřeba, aby nový ministr průmyslu a obchodu zajistil splnění tří hlavních podmínek:
1) Nastavení férové a bankovatelné aukce:
Základní obrysy aukcí definuje zákon, ale rozhodující budou detaily samotné aukce vyhlášené MPO ve spolupráci s ERÚ. Klíčová je transparentní indexace aukčního bonusu v čase (ideálně navázaná na veřejný index ČSÚ), aby 15letý bonus nepohltila inflace vstupů. Stejně důležitý je zveřejněný harmonogram a objemy aukcí na roky 2026–2027 včetně maximální referenční ceny a metodiky její meziroční úpravy. Pravidla musí zohlednit realitu konverzí menších bioplynových stanic: výkonové koše, smysluplné lhůty pro uvedení do provozu, minimální měsíční dodávky, vliv emisní úspory a podíl pokročilého biometanu, to vše s jednoznačnými hodnotícími kritérii.
2)Rozhýbání poptávky po biometanu:
Aukce samy o sobě trh nevytvoří. Zajištění produkce je jen jedna část. Stát má v rukou nástroje, jak také stabilizovat odbyt: povinný podíl domácího biometanu ve spotřebě zemního plynu a cílenou podporu využití bioCNG/bioLNG v dopravě, zejména u městských autobusů a komunální techniky. „Aukce bez následné poptávky jsou slepá ulička. Povinný podíl a chytré veřejné zakázky dávají projektům jistotu odbytu a společenský přínos,“ dodává Adam Moravec.
3)Odblokování připojení k síti:
Je nutné dotažené technické a legislativní řešení vtláčení do středotlaké sítě i bez obohacování propanem tam, kde to síť a pravidla umožní, a také legislativní uchopení centrálního vtláčecího bodu pro výrobny mimo dosah vhodného potrubí. K tomu patří jednotné metodiky provozovatelů sítí, transparentní termíny a předvídatelné náklady připojení. „Nejrychlejším novým zdrojem je ten, který už stojí – konverze bioplynovek bude klíčová pro rozvoj produkce biometanu do roku 2030,“ vysvětluje Adam Moravec.
Nový aukční bonus bude fungovat jako měsíční zelený bonus. Biometan bude povinně vykupovat subjekt určený MPO za průměrnou měsíční cenu, přičemž Operátor trhu s energiemi (OTE) dorovná rozdíl do vysoutěženého bonusu. Pokud tržní cena biometanu bonus překročí, výrobce přeplatek OTE vrátí. Státu náleží emisní úspory i záruky původu; jiné finanční plnění nad rámec bonusu provozovatel mít nebude. Právo na podporu se vztahuje pouze na biometan dodávaný do plynárenské sítě a registrace k podpoře bude možná jen do 180 dnů od nabytí právní moci licence.
Státem nabyté záruky původu s úsporou emisí bude skrze aukce prodávat OTE (operátor trhu s elektřinou). Utržené prostředky budou sloužit na krytí nákladů spojených s podporou oboru. CZ Biom navrhoval zavést v aukčním systému emisní bonus který, by motivoval provozovatele k dosažení co nejvyšších úspor emisí. Stanovení pouze limitních podmínek povede ke zbytečné ztrátě části úspor emisní, které by vznikly třeba jen podrobnější evidencí v rámci auditu kritérií udržitelnosti biomasy.
Na nutnost posílit domácí produkci biometanu upozorní i Evropský týden biometanu, který startuje už příští pondělí 13. října. Česká republika se k akci připojí odbornou konferencí, kterou CZ Biom pořádá na ČVUT v Praze. Záštitu nad akcí převzalo Ministerstvo životního prostředí. Ve středu 15. října mezi 14:00 a 15:30 pak zájemci mohou vidět výrobu bioplynu a biometanu přímo na vlastní oči, a to v rámci dne otevřených dveří na biometanové stanici Herálec, která zásobuje biometanem jihlavský dopravní podnik.
