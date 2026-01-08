Priority kyperského předsednictví v Radě EU v agendách MPO

Kypr 1. ledna 2026 převzal předsednictví v Radě EU, a to jako poslední země předsednického tria Polsko-Dánsko-Kypr. Předsednictví se ujímá podruhé, a to v době v době prohlubujícího se geopolitického a geoekonomického napětí, které pro Evropskou unii přináší nové výzvy.
Kypr se ujímá svého předsednictví s mottem „Autonomní Unie. Otevřená světu.“, které odráží snahu o posílení vnitřní soudržnosti a akceschopnosti EU při současném zachování otevřenosti vůči mezinárodní spolupráci. Kypr zdůrazňuje potřebu dalšího prohlubování evropské integrace, která by měla být založena na strategické autonomii a jednotě. EU by podle Kypru měla být schopna jednat samostatně tam, kde je to nezbytné, a zároveň si zachovat roli spolehlivého a předvídatelného globálního partnera.
Kyperské předsednictví má několik zastřešujících priorit zaměřených na posílení autonomie Evropské unie napříč klíčovými oblastmi. Důraz klade zejména na bezpečnost a obrannou připravenost, konkurenceschopnost evropského hospodářství, energetiku, obchod a posilování odolnosti v kontextu zelené a digitální transformace. Součástí priorit je rovněž sociální soudržnost, ochrana evropských hodnot a zajištění dlouhodobě udržitelného víceletého rozpočtu EU. Kypr deklaruje ambici vystupovat v rámci vyjednávání jako odpovědný a nestranný zprostředkovatel a usilovat o realistické, ale hmatatelné výsledky, které promění současné výzvy v příležitosti pro další rozvoj EU.
V oblasti působnosti Rady pro konkurenceschopnost (COMPET) v části týkající se vnitřního trhu EU a průmyslu se kyperské předsednictví zaměří na posílení hospodářské odolnosti EU a podporu dlouhodobého růstu. Program počítá s podporou modernizace průmyslu, rozvojem strategických hodnotových řetězců a zajištěním přístupu ke kritickým surovinám. Předsednictví se dále plánuje soustředit na zlepšení podnikatelského prostředí prostřednictvím zjednodušení a zvýšení předvídatelnosti regulatorního rámce, což má vést k usnadnění investic, lepšímu fungování vnitřního trhu a zvýšení konkurenceschopnosti evropské ekonomiky.
V rámci Rady pro zahraniční věci ve formátu ministrů pro obchod (FAC/Trade) bude kyperské předsednictví řešit další směřování obchodních vztahů Unie v proměnlivém globálním prostředí. Prioritou zůstane rozvoj spolupráce s blízkými partnery, zejména s USA a Kanadou. Současně se předsednictví chce věnovat prohlubování a rozšiřování obchodních vztahů s partnery v Asii, Africe, na Blízkém východě a v Latinské Americe, a to s cílem podpořit stabilitu dodavatelských řetězců a hospodářskou výkonnost EU.
V oblasti Rady pro energetiku (TTE/ENER) bude cílem kyperského předsednictví vytvoření skutečně integrované, soběstačné a odolné energetické unie. Pozornost bude věnována zejména posilování přenosové a distribuční infrastruktury, včetně propojování sítí mezi členskými státy, a přechodu k digitalizovanému a kyberneticky bezpečnému energetickému systému. Předsednictví počítá rovněž s podporou koordinovaných kroků směřujících k dostupné energii pro občany i podniky a s pokračováním debat o dekarbonizaci energetiky po roce 2030.
Klíčovým úkolem Rady pro telekomunikace (TTE/TELCO) bude zajištění bezpečné a odolné konektivity. Diskuze se mají týkat zjednodušování digitálních a datových rámců, posilování spolupráce v oblasti kybernetické bezpečnosti či podpory inovací v klíčových technologiích, zejména v oblasti umělé inteligence a cloudových služeb. Cílem je ochrana kritické infrastruktury a zvýšení celkové odolnosti Unie vůči digitálním hrozbám.
