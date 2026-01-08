Novými náměstky ministra životního prostředí se stali Jaromír Wasserbauer, Martin Weiss a Vladislav Smrž

Ministerstvo životního prostředí jmenovalo tři nové náměstky. 15. prosince 2025 byl jmenován náměstkem člena vlády Jaromír Wasserbauer, od 1. ledna 2026 tuto funkci zastává Martin Weiss a 5. ledna byl jmenován Vladislav Smrž.
„Ministerstvo životního prostředí jmenovalo náměstkem ministra Jaromíra Wasserbauera, nominovaného stranou Motoristé sobě, který se bude věnovat oblastem ochrany přírody, odpadovému hospodářství a ochraně krajiny a ovzduší. Hnutí ANO pak nominovalo Vladislava Smrže, který se zaměří na záležitosti Evropské unie a bruselskou agendu. Náměstkem nominovaným hnutím SPD se stal Martin Weiss, jehož gescí bude energetika a průmysl,“ uvedl pověřený ministr životního prostředí Petr Macinka.
Náměstkem za stranu Motoristé sobě se stal Jaromír Wasserbauer
Jaromír Wasserbauer vystudoval Střední průmyslovou školu chemickou v Brně a následně Fakultu chemickou VUT, kde získal titul Ing. a Ph.D. v oblasti mechanických vlastností anorganických materiálů. V roce 2021 byl jmenován docentem v oboru Chemie, technologie a vlastnosti materiálů na Fakultě chemické VUT v Brně. Působil ve funkci vedoucího Laboratoře kovů a koroze na VUT v Brně. Odborně se profiloval v oblasti materiálového výzkumu a povrchových úprav kovových slitin. Rovněž zaštiťoval spolupráci s průmyslovými partnery a odpovídal za odborné i administrativní řízení grantových projektů (např. TAČR, TRIO a GAČR). Je autorem řady publikací v impaktovaných časopisech, držitelem certifikace laboratoře dle EN ISO 9001 a garantem několika předmětů v oblasti chemického inženýrství. Mezi jeho záliby patří rodina, sebevzdělání, energetika, ekologie a nové technologie.
Náměstkem nominovaným hnutím SPD byl jmenovaný Martin Weiss
Martin Weiss absolvoval gymnázium v Hlučíně a následně vystudoval Fakultu strojního inženýrství VUT v Brně, obor materiálové inženýrství. Je držitelem řady profesních certifikátů v oblasti leadershipu a managementu, získaných na The Open University Business School a v mezinárodních společnostech. Má více než 25 let zkušeností napříč širokým spektrem průmyslových odvětví, zejména v oblasti technických plynů, chemie, materiálů a souvisejících technologií, dále v energetice a plynárenství. Působil na řadě manažerských pozic, včetně vrcholového managementu ve společnostech AGA GAS, Air Products, Air Liquide, Ecolab a Atotech, kde odpovídal za strategické řízení, P&L, obchodní a provozní řízení a rozvoj aktivit v České republice, na Slovensku a v regionu CEE.
Od roku 2023 působil v Českém plynárenském svazu, kde se věnoval rozvoji projektů plynárenské infrastruktury v oblasti zemního plynu a odběrných plynových zařízení, obnovitelných plynů (vodík, biometan) a technologií CCUS. Dále se zaměřoval na projekty zaměřené na energetickou účinnost budov a optimalizací systémů vytápění a souvisejících technologií. Mezi jeho hlavní zájmy patří historie, literatura, hudba, politika, sport, příroda a osobní rozvoj.
Funkci náměstka nominovaného hnutím ANO bude zastávat Vladislav Smrž
Vladislav Smrž vystudoval Univerzitu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, obor ekonomika a management. Profesní a zejména praktické zkušenosti získal v automobilovém a chemickém průmyslu. Od roku 2014 do roku 2021 pracoval na Ministerstvu životního prostředí, kde zastával pozici náměstka pro řízení sekce politiky životního prostředí a mezinárodních vztahů. Zastupoval Českou republiku na jednáních Rady EU a mezinárodních fórech OSN, podílel se na tvorbě strategických dokumentů a koordinaci evropské legislativy v oblasti životního prostředí. V posledních letech se vrátil zpět do soukromého sektoru a věnoval se zejména rozvoji vlastního podnikání. Ve volném čase se věnuje zejména své rodině a sportu.
