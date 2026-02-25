ERÚ loni udělil rekordní pokuty za praktiky proti spotřebitelům

Energetický regulační úřad (ERÚ) v loňském roce pokračoval v přísném trestání protispotřebitelských praktik. Dodavatelům a zprostředkovatelům za ně udělil rekordní pokuty v celkové výši 18,5 milionu korun. Jedna ze společností navíc obdržela i nejvyšší sankci v jediném řízení, a to šestimilionovou. Zároveň přibylo podnětů na kontrolu energetických zprostředkovatelů.
Nevystavená vyúčtování, nevyřízené reklamace, nevrácené přeplatky, znemožňování odchodu klientů k jinému dodavateli, protiprávní převádění zákazníků na tzv. spotové produkty – to jsou hlavní prohřešky, za které ERÚ loni konkrétním dodavatelům energie udělil pokuty. V celkovém součtu se sankce vyšplhaly na částku 18,5 milionu korun. Padl tak předloňský rekord, a to nejen co se celkových pokut týče, udělena byla zároveň nejvyšší individuální pokuta.
„Výše pokut za protispotřebitelská jednání rok od roku roste. Loni jsme za tyto prohřešky uložili sankce za rekordních 18,5 milionu korun. Za poslední dva roky se tak objem těchto pokut více než zdvojnásobil. Ochrana spotřebitele je jednou z našich prioritních oblastí, na kterou se zaměříme i do budoucna s cílem vyčištění trhu od nežádoucích praktik. Zásadní je rovněž prevence včetně osvěty spotřebitelů, abychom problémům předcházeli, “ uvádí Jan Šefránek, předseda ERÚ.
Pokuty za jednání proti spotřebitelům tvoří stále vyšší podíl na celkových sankcích uložených úřadem. Loni to byly téměř dvě třetiny z celkových 28,4 milionů korun pravomocně uložených pokut za veškeré přestupky spáchané v oblasti energetiky – mimochodem, i tento údaj pokořil dosavadní rekord. Sankčnímu řízení, jehož výsledkem může být nakonec udělená pokuta, typicky předchází kontrola. V průběhu loňského roku ERÚ přijal přes 300 podání k zahájení kontroly ve „spotřebitelské“ oblasti. O pomoc úřadu žádá stále mnoho spotřebitelů, a protože to není bezdůvodné, o sankce pravděpodobně nebude nouze ani v tomto roce.
„Nejde pouze o pokuty. Společnosti ELGAS Energy, která od nás dostala nejvyšší šestimilionovou individuální sankci, jsme zároveň zrušili licenci. Z energetického trhu tak musela odejít úplně,“ říká Markéta Zemanová, členka Rady ERÚ, a dodává: „Po předchozím útlumu navíc začínají opět útočit energošmejdi z řad zprostředkovatelů a znovu dokazují, že si své pojmenování opravdu zaslouží. Každá čtvrtá zahajovaná spotřebitelská kontrola se loni soustředila právě na chování zprostředkovatelů. Ti lidem, často bez registrace a pod falešnými záminkami, podstrkují k podpisu smlouvy či plné moci. Nezdráhají se při tom vydávat ani za jmenovce či vzdálené příbuzné svých obětí.“
Kromě represe vůči nepoctivým aktérům trhu ERÚ pomáhá spotřebitelům při řešení jejich konkrétní situace (podrobněji v tiskové zprávě k podáním a spotřebitelským sporům). Úřad rovněž klade velký důraz na osvětovou činnost a pomoc při hledání výhodných nabídek na trhu, k čemuž lze využít srovnávač na jeho webu.
