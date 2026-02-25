MŽP má nové vedení, do čela resortu byl jmenován Igor Červený

Prezident republiky Petr Pavel na Pražském hradě jmenoval novým ministrem životního prostředí Igora Červeného. Poté jej na Ministerstvu životního prostředí uvedl do funkce předseda vlády Andrej Babiš. Igor Červený střídá v čele resortu Petra Macinku, který byl vedením úřadu pověřen od loňského prosince.
Červený přichází s vizí pragmatické environmentální politiky, která klade důraz na vyváženost mezi ochranou přírodního bohatství a zachováním konkurenceschopnosti českého průmyslu. Mezi klíčové priority nového ministra patří zejména nastavení podmínek pro pokračování programu Nová zelená úsporám, úprava systému akceleračních zón pro rychlejší povolování obnovitelných zdrojů energie ve spolupráci s vládním zmocněncem pro klima a Green Deal Filipem Turkem a také revize systému emisních povolenek.
„Zastávám udržitelný přístup k ochraně přírody a lidské společnosti. Pečovat o naše přírodní bohatství je nezbytné, zároveň se ale musíme vyhnout neúměrnému zatěžování českých domácností. Budu hledat zlatou střední cestu, tedy řešení, která jsou ekologicky přínosná, ale zároveň ekonomicky udržitelná a racionální,“ uvedl po svém jmenování ministr životního prostředí Igor Červený.
Igor Červený byl od října 2025 členem Poslanecké sněmovny ČR za hnutí Motoristé sobě a působil mimo jiné jako místopředseda hospodářského výboru. Před vstupem do politiky zastával odborné a projektové pozice na Karlově univerzitě, ČVUT a VŠCHT, kde se věnoval aplikovanému výzkumu, digitalizaci a udržitelnosti.
Komentáře