Řadu domácností zaskočila zima. Pelety teď dokupují za vyšší ceny

Dostupnost dřevních pelet se v posledních týdnech zhoršila a ceny se dočasně zvýšily. Podle výrobců však není paliva na českém trhu nedostatek – české firmy každoročně vyrobí až třikrát více pelet, než se doma spotřebuje. Domácnosti po třech mírnějších zimách počítaly s nižší spotřebou paliva. Návrat běžných zimních teplot proto vedl k vyšší poptávce.
Část zákazníků začala v lednu a únoru palivo dodatečně objednávat, protože jim zásoby nakoupené v létě nevystačily do konce topné sezóny. Zatímco v předchozích letech řada domácností protopila přibližně čtyři tuny pelet, letos je spotřeba často vyšší zhruba o tunu. Zvýšená poptávka se naplno projevila zejména v lednu a únoru, kdy si část zákazníků začala palivo dodatečně objednávat, protože jim došly zásoby z minulých roků nebo z léta, kdy se pelety prodávají každoročně až o 20 % levněji než během topné sezony. „Letošní zima není extrémní, je prostě normální. Po třech velmi mírných sezónách si část domácností zvykla na nižší spotřebu a plánovala zásoby podle toho. Rozdíl jedné tuny na domácnost ale při desetitisících odběratelů znamená výrazný tlak na trh,“ uvedl Vladimír Stupavský, předseda Klastru Česká peleta.
Výroba je na počasí přímo závislá Produkce pelet je úzce navázána na pilařskou výrobu. V zimních měsících se méně těží a zpracování zmrzlého dřeva je pomalejší. Komplikovanější je i doprava suroviny. Výsledkem je nižší množství pilin, které jsou základní surovinou pro výrobu pelet. Současně roste energetická náročnost výroby – zejména náklady na sušení materiálu a spotřebu elektřiny. Pokud se tedy sníží objem vstupní suroviny a zvýší výrobní náklady, projeví se to i na ceně hotového produktu. Podle výrobců jde o přirozený sezónní cyklus: při poklesu teplot roste spotřeba tepla v domácnostech, zatímco výkon lesní těžby, pil i peletáren v mrazech klesá. Česká republika vyrábí více pelet, než spotřebuje Česká republika je ve výrobě pelet dlouhodobě soběstačná. Produkce několikanásobně převyšuje domácí spotřebu a dvě třetiny domácí výroby se vyváží do zahraničí. „Současná situace tak nepředstavuje dlouhodobý nedostatek, ale krátkodobý výkyv v rámci topné sezóny,“ uklidňuje veřejnost Vladimír Stupavský. Podobné výkyvy trh zažil i v minulosti. V roce 2022 se naopak část odběratelů výrazně předzásobila v reakci na energetickou krizi.
Následující mírné zimy vedly k převisu zásob a rekordně nízkým cenám, naopak letošní sezóna se podle výrobců vrátila k běžným teplotám. Stabilizaci trhu očekávají s koncem topné sezóny a nástupem trvale vyšších teplot, kdy se těžba i zpracování dřeva vracejí do standardního režimu. Doporučení: nakupovat mimo sezonní špičku Výrobci i distributoři zároveň připomínají, že nejvýhodnější období pro nákup pelet je po skončení topné sezóny, obvykle od dubna do června. V tomto období bývá paliva dostatek, logistika není omezena zimními podmínkami a ceny jsou tradičně nejnižší. „Spoléhat na to, že další zima bude opět mimořádně mírná, se nemusí vyplatit. Zkušení uživatelé pelet dávno vědí, že při nákupu paliva v jarních měsících ušetří až 20 % ceny,“ uvádí Stupavský.
