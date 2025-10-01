Rada hl. m. Prahy schválila smlouvu o koordinaci staveb Pražského okruhu a čistírny odpadních vod Vinoř

Pražští radní v pondělí schválili smlouvu o koordinaci staveb mezi hlavním městem Prahou, Pražskou vodohospodářskou společností a. s. a Ředitelstvím silnic a dálnic s. p. Tato smlouva zajistí vzájemnou spolupráci, podporu a koordinaci při přípravě a realizaci dvou klíčových staveb: Pražského okruhu (dálnice D0 520 Březiněves – Satalice) a stavby čistírny odpadních vod ve Vinoři.
Trojstranná smlouva řeší podmínky financování možných změn stavby ČOV Vinoř, které by mohly vzniknout v důsledku výstavby dálnice D0, a to až do jejich uvedení do provozu a kolaudace. Změny v projektu jsou způsobeny nutností optimalizace prostorového uspořádání areálu ČOV tak, aby byla zajištěna průchodnost a realizace dálnice přes areál ČOV s minimalizací vícenákladů a při zachování provozu a funkčnosti ČOV i v době výstavby dálnice.
„Tato smlouva je důležitým krokem pro efektivní realizaci obou klíčových infrastrukturních projektů. Z pohledu hlavního města Prahy nepřináší dodatečné finanční náklady na stavbu ČOV Vinoř a zakotvuje mechanismus, který zajišťuje, že dodatečné náklady na změnu projektu ponese Ředitelství silnic a dálnic, které je iniciátorem změn dotčeného projektu. To je zásadní pro spravedlivé financování této zásadní investice. Jsem skutečně rád, že jsme společně našli řešení a tyto klíčové stavby budou urychleně postaveny,“ uvedl radní hl. m. Prahy pro oblast financí, rozpočtu, fondů a podpory podnikání Zdeněk Kovářík.
HMP a PVS uzavřely v červenci 2023 smlouvu o spolupráci na realizaci stavby ČOV Vinoř, která zahrnuje modernizaci technologického zařízení na čištění odpadních vod a rekonstrukci stavebních konstrukcí. ŘSD současně připravuje výstavbu dálnice D0 520 Březiněves – Satalice v tunelové variantě, schválené usnesením vlády v červenci 2025.
