02/2025

Domácnosti s nižšími příjmy mohou i nadále žádat na výměnu zdrojů vytápění

15. 11. 2025| zdroj: SFŽP0

stove-4818072_640
zdroj: pixabay

Příjem žádostí o dotaci na výměnu zastaralých zdrojů vytápění na pevná fosilní paliva zůstává pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy otevřen až do 19. prosince 2025. O podporu na renovace bytových domů mohou zároveň žádat i obce a další veřejné subjekty, a to až do vyčerpání alokace.

O dotaci mohou žádat domácnosti složené ze seniorů, invalidních důchodců či příjemců příspěvku na bydlení nebo přídavku na dítě. Podporována je výměna starých kotlů za tepelná čerpadla a kotle nebo lokální kamna na biomasu. Žádosti se podávají elektronicky v agendovém systému AIS SFŽP ČR ve výzvě NZÚ – NPO č. 1/2024. Výměna zdroje musí být uskutečněna nejpozději do 19. 12. 2025. Výzva je financována z Národního plánu obnovy.

Otevřen je i nadále příjem žádostí na renovace bytových domů ve vlastnictví obcí a dalších veřejných subjektů, a to ve výzvě HOUSEnerg č. 7/2023 financované z Modernizačního fondu. Příjem žádostí v programu Nová zelená úsporám je v tuto chvíli dočasně uzavřen pro rodinné domy, SVJ a bytová družstva a také pro bytové domy ve vlastnictví fyzických a právnických osob z důvodu vyčerpání finančních prostředků alokovaných na tento rok.

