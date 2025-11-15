Domácnosti s nižšími příjmy mohou i nadále žádat na výměnu zdrojů vytápění

Příjem žádostí o dotaci na výměnu zastaralých zdrojů vytápění na pevná fosilní paliva zůstává pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy otevřen až do 19. prosince 2025. O podporu na renovace bytových domů mohou zároveň žádat i obce a další veřejné subjekty, a to až do vyčerpání alokace.
O dotaci mohou žádat domácnosti složené ze seniorů, invalidních důchodců či příjemců příspěvku na bydlení nebo přídavku na dítě. Podporována je výměna starých kotlů za tepelná čerpadla a kotle nebo lokální kamna na biomasu. Žádosti se podávají elektronicky v agendovém systému AIS SFŽP ČR ve výzvě NZÚ – NPO č. 1/2024. Výměna zdroje musí být uskutečněna nejpozději do 19. 12. 2025. Výzva je financována z Národního plánu obnovy.
Otevřen je i nadále příjem žádostí na renovace bytových domů ve vlastnictví obcí a dalších veřejných subjektů, a to ve výzvě HOUSEnerg č. 7/2023 financované z Modernizačního fondu. Příjem žádostí v programu Nová zelená úsporám je v tuto chvíli dočasně uzavřen pro rodinné domy, SVJ a bytová družstva a také pro bytové domy ve vlastnictví fyzických a právnických osob z důvodu vyčerpání finančních prostředků alokovaných na tento rok.
Dokumenty ke stažení
- Výzva č. 1/2024 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu Nová zelená úsporám Light z prostředků NPO – výměna zdrojů(stáhnout)
- Výzva HOUSEnerg č.7/2023 k financování žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu NZÚ z prostředků Modernizačního fondu – obce a veřejný sektor(stáhnout)
Komentáře