Ohlédnutí za konferencí Životní prostředí – prostředí pro život 2025

Česká informační agentura životního prostředí uspořádala ve dnech 23.–24. října 2025 již 6. ročník konference Životní prostředí – prostředí pro život. Akce proběhla pod záštitou ministra životního prostředí Petra Hladíka a nabídla prostor pro výměnu poznatků mezi odborníky, výzkumnými týmy, zástupci státní správy i širokou veřejností.
Konference se zaměřila na klíčové oblasti současné environmentální politiky a výzkumu – odpadové a oběhové hospodářství, ochranu vody, půdy a dalších přírodních zdrojů, biodiverzitu, ochranu klimatu a kvalitu ovzduší, stejně jako na nástroje a technologie pro ochranu životního prostředí.
První konferenční den byl věnován prezentacím projektu Centrum environmentálního výzkumu: Odpadové a oběhové hospodářství a environmentální bezpečnost (CEVOOH), který se soustředí na transformaci k cirkulární ekonomice, monitoring znečištění, analýzu životního cyklu výrobků, ekodesign a problematiku environmentální bezpečnosti. Druhý den patřil prezentacím projektů podpořených z programu Prostředí pro život, zaměřených na aplikovaný výzkum a inovace s dopadem na tvorbu veřejných politik i praxi.
Na webových stránkách konference jsou nyní k dispozici fotografie a videozáznam z konference, které umožňují znovu si připomenout atmosféru akce a seznámit se s prezentovanými výsledky.
