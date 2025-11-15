02/2025

Ohlédnutí za konferencí Životní prostředí – prostředí pro život 2025

15. 11. 2025| zdroj: CENIA0

audience-2816353_640
zdroj: pixabay

Česká informační agentura životního prostředí uspořádala ve dnech 23.–24. října 2025 již 6. ročník konference Životní prostředí – prostředí pro život. Akce proběhla pod záštitou ministra životního prostředí Petra Hladíka a nabídla prostor pro výměnu poznatků mezi odborníky, výzkumnými týmy, zástupci státní správy i širokou veřejností.

Konference se zaměřila na klíčové oblasti současné environmentální politiky a výzkumu – odpadové a oběhové hospodářství, ochranu vody, půdy a dalších přírodních zdrojů, biodiverzitu, ochranu klimatu a kvalitu ovzduší, stejně jako na nástroje a technologie pro ochranu životního prostředí.

První konferenční den byl věnován prezentacím projektu Centrum environmentálního výzkumu: Odpadové a oběhové hospodářství a environmentální bezpečnost (CEVOOH), který se soustředí na transformaci k cirkulární ekonomice, monitoring znečištění, analýzu životního cyklu výrobků, ekodesign a problematiku environmentální bezpečnosti. Druhý den patřil prezentacím projektů podpořených z programu Prostředí pro život, zaměřených na aplikovaný výzkum a inovace s dopadem na tvorbu veřejných politik i praxi.

Na webových stránkách konference jsou nyní k dispozici fotografie a videozáznam z konference, které umožňují znovu si připomenout atmosféru akce a seznámit se s prezentovanými výsledky.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Seven energy
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
SmVaK
Vodárenství.cz
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA
Huawei
Nevajgluj
Ekolamp
ZEVO Písek
SKS logo
Meva
BERT CEE
SRVO