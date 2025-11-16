Monitoring průmyslové ekologie | 7. - 14. 11. 2025

Služba pro předplatitele.
MONITORING 7. - 10. 11. 2025
Legislativa:
SÚJB předkládá návrh vyhlášky o jaderné bezpečnosti
| Prumyslovaekologie.cz |
SÚJB navrhuje zásadní novelu vyhlášky, která reguluje zajišťování jaderné bezpečnosti jaderných zařízení. Tato novela je nezbytnou reakcí na účinnost nového atomového zákona.
Odpady:
Tuky a oleje můžete v Olomouci odevzdat na 90 místech
| Komunalniekologie.cz |
O 17 míst se rozšířila síť stanovišť pro sběr jedlých tuků a olejů. Sběrné nádoby mají nově kapacitu 240 litrů.
Svoz bioodpadu bude v Liberci probíhat do konce listopadu
| Komunalniekologie.cz |
Město Liberec upozorňuje obyvatele, kteří disponují hnědou nádobou na sběr biologicky rozložitelného odpadu, že pravidelný svoz potrvá do konce listopadu.
Konec kontejnerů na chodnících. Plzeň nařizuje podnikatelům schovat popelnice, je první v Česku
| iROZHLAS.cz |
Plzeňští zastupitelé schválili novelu odpadové vyhlášky. Od nového roku nařizuje uklízet popelnice dovnitř budov i podnikatelům. Dosud měly tuto povinnost pouze soukromé osoby.
Olympijské medaile z vysloužilé elektroniky. Japonci si umí poradit se stavebním odpadem lépe než Češi
| iROZHLAS.cz |
Japonsko je země, ve které jen málokdy ve městech narazíte na odpadkový koš. Z veřejných míst zmizely hlavně kvůli bezpečnosti po útocích smrtelným sarinem v tokijském metru před dvaceti lety. I tak je ale v japonských ulicích čisto.
Ovzduší:
Zpráva EEA 2025: emise, průmysl a nízkouhlíková Evropa
| Prumyslovaekologie.cz |
Zpráva European Environment Agency Europe’s environment 2025 přináší komplexní pohled na stav životního prostředí v Evropě. Sleduje kvalitu ovzduší, využívání přírodních zdrojů, dopady změn klimatu i udržitelnost výrobních a spotřebních systémů.
Bohémská dohoda: Vzniká partnerství pro nízkoemisní stavebnictví
| Prumyslovaekologie.cz |
Vrchní ředitel sekce Hospodářství Eduard Muřický se zúčastnil konference „Bohémská dohoda“, kde za Ministerstvo průmyslu a obchodu podepsal první dobrovolné partnerství na podporu výstavby typizovaných bytových domů z nízkoemisních materiálů.
Cyklobusy přepravily do Dukovan za sezónu 326 kol, ušetřili téměř tunu CO2
| Komunalniekologie.cz |
S koncem října skončila letošní sezóna přepravy kol na linkách z Třebíče do Jaderné elektrárny Dukovany, která zvyšuje bezpečnost dopravy a podporuje zdravý životní styl.
Emise skleníkových plynů se vyšplhaly na nové maximum. Je třeba hned jednat, burcuje OSN
| Hrot24.cz |
Podle nové zprávy OSN dosáhly emise skleníkových plynů v loňském roce rekordní výše. Zpráva varuje, že bez okamžité akce je cíl Pařížské dohody během několika let definitivně ztracen.
Energie:
Evropa snižuje spotřebu plynu, zatímco globální trh s LNG roste
| Prumyslovaekologie.cz |
Podle Mezinárodní agentury pro energii bude spotřeba zemního plynu v Evropě v příštích letech pokračovat v poklesu.
Město Chvaletice letos poprvé topí bez uhlí. Vytápění z elektrárny nahradily nové nízkoemisní plynové kotle
| Komunalniekologie.cz |
Od konce září proudí k odběratelům ve Chvaleticích teplo a teplá voda z nových nízkoemisních plynových kotlů, které v rekordním čase postavila a provozuje společnost ČEZ Energo.
Sporné zdroje energie přibývají. Novým králem oboru je byznysmen z Krnova
| Ekonomickydenik.cz |
Ekologické řešení to zrovna není, ale přesto se mu v posledních letech nadmíru daří. Boom dieselagregátů, které přispívají k vyrovnávání výkonu v elektrické síti, pokračuje. Hlavně díky novému hráči, který instalaci energetických zdrojů poháněných naftou rozjel ve velkém.
Můžeme dál čerpat ruské energie, ohlásil Orbán po jednání s Trumpem
| Novinky.cz |
Bez obav z postihu americkými sankcemi mohou do Maďarska dále téct ruská ropa a plyn. Podařilo se vyjednat výjimku, řekl maďarský premiér Viktor Orbán po setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v Bílém domě.
AI a datová centra prodlužují život uhelným zdrojům v USA
| oEnergetice.cz |
Zatímco Evropa směřuje k dekarbonizaci a odklonu od uhlí, očekávaný prudký nárůst spotřeby elektřiny v USA zapříčiněný rozvojem umělé inteligence a rozmachem datových center vrací uhelné zdroje za Trumpovy administrativy zpět do hry.
Voda:
Od příštího roku se v Brně mírně zvedne cena za vodné a stočné. Stále bude pod republikovým průměrem
| Komunalniekologie.cz |
Obyvatelé města Brna zaplatí v roce 2026 za 1 m3 vody 110,18 Kč včetně DPH. Oproti tarifům z roku 2025 dochází k navýšení vodného a stočného o 2,3 %. Pro Brňany to znamená platbu cca o 90 Kč ročně více. Stále je to cena nižší než celorepublikový průměr.
Vodojem v Luhačovicích u Slovácké búdy znovu ožívá
| Komunalniekologie.cz |
Historický vodojem u Slovácké búdy se po desetiletích dočkal proměny. Společnost Vodovody a kanalizace Zlín obnovila fasádu, upravila okolí a doplnila prostor o informační panel, který návštěvníkům přibližuje historii zásobování města vodou.
PVK a Veolia pořádají diskusi o biodiverzitě
| Nase-voda.cz |
Pražské vodovody a kanalizace ve spolupráci se skupinou Veolia pořádají druhý ročník panelové diskuse „Biodiverzita udržitelně a efektivně“.
Chemie:
Na Kandidátském seznamu je zařazena další látka
| Prumyslovaekologie.cz |
Kandidátský seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy nyní obsahuje 251 položek pro chemické látky, které mohou mít vážný dopad na lidské zdraví nebo na životní prostředí.
Dotace:
Program Norské fondy pomůže s inovacemi v ochraně ekosystémů a biodiverzity a rozvojem mezinárodní spolupráce
| Prumyslovaekologie.cz |
Slavnostní podpis Memoranda o porozumění oficiálně zahájil implementaci Fondů EHP a Norska pro období 2021-2028. Státní fond životního prostředí ČR se již podruhé stal zprostředkovatelem programu životního prostředí, který získá podporu z Norských fondů.
Ekologizace železnic může začít: Kraje se mohou hlásit do druhého kola výzvy o celkem 15 miliard z Modernizačního fondu
| Prumyslovaekologie.cz |
Státní fond životního prostředí ČR otevírá druhé kolo výzvy na pořízení moderních bezemisních vlaků, v němž rozdělí 15 miliard korun. Podat žádost o dotaci mohou dopravci z devíti krajů, jejichž projektové záměry uspěly v prvním kole.
Životní prostředí a ekologie:
Klenovice: když se krajina znovu nadechne
| Komunalniekologie.cz |
Obec Klenovice je příkladem, jak lze citlivě a s dlouhodobou vizí napravit škody způsobené intenzivním monokulturním zemědělstvím. Během několika posledních let zde vznikla soustava opatření zaměřených na zadržování vody, obnovu krajinné rozmanitosti a podporu biodiverzity.
Dubajská čokoláda, matcha, quinoa. Módní potraviny ohrožují životní prostředí
| iDNES.cz |
Svět se nemůže nabažit superpotravin, jako je dubajská čokoláda, matcha nebo quinoa. Za oblíbeností těchto potravinových trendů se však skrývá zásadní dopad na životní prostředí a místní producenty.
Rozšíření těžby u Nepomyšle na Lounsku může významně ovlivnit životní prostředí
| Ekolist.cz |
Rozšíření těžby kaolinu a bentonitu u Nepomyšle nedaleko Podbořan na Lounsku může mít významný vliv na životní prostředí a zdraví. Vyplývá to ze závěrů zjišťovacího řízení.
Spolupracujme a odložme nařízení o odlesňování, nabízejí konzervativní europoslanci lidovcům
| EURACTIV.cz |
Europoslanci z konzervativní frakce ECR nabídli lidovcům spolupráci na rychlé úpravě nařízení proti odlesňování.
Průmysl:
Průmysl v září vzrostl slabě, ekonomika oživuje silnějším tempem
| Prumyslovaekologie.cz |
Průmyslová produkce v září vzrostla meziročně reálně o 0,4 %. Výrazněji se dařilo sektoru výroby kovových konstrukcí a kovodělných výrobků či výrobě elektrických zařízení, ale také například producentům plastů či energeticky náročné výrobě minerálních výrobků.
Svazy: Úpravy cílů EU jsou jen dílčí ústupky, problémy pro průmysl moc neřeší
| Ekolist.cz |
Dohodnuté úpravy v klimatické politice EU jsou pouze dílčími ústupky, a rizika velkých problémů a ztráty konkurenceschopnosti pro český i evropský průmysl nadále přetrvávají, zhodnotily výsledky jednání ministrů EU Hospodářská komora a Svaz průmyslu a dopravy.
Místopředseda EK: EU musí bránit automobilový průmysl před čínskými konkurenty
| Ceskenoviny.cz |
Evropská unie musí bránit svůj automobilový průmysl před čínskou konkurencí, včetně přehodnocení cíle ukončit v roce 2035 prodej aut se spalovacími motory. V rozhovoru s italským deníkem La Stampa to uvedl místopředseda Evropské komise.
Den bez kouře: Příroda ano, ale musíme si i rozvíjet průmysl, znělo v debatě
| iDNES.cz |
Už popáté se odborníci sešli u kulatého stolu při Národním dni bez kouře. Hlavním tématem letos byla předvídatelnost a dopady českých i evropských voleb do budoucí zelené transformace Česka i Evropy.
MONITORING 11. 11. 2025
Tento obsah je uzamčen
Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.
Komentáře