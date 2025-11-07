Evropa snižuje spotřebu plynu, zatímco globální trh s LNG roste

Podle Mezinárodní agentury pro energii (IEA) bude spotřeba zemního plynu v Evropě v příštích letech pokračovat v poklesu. Důvodem jsou strukturální změny v energetice, rostoucí podíl obnovitelných zdrojů a snaha o snížení závislosti na dovozu fosilních paliv po ruské invazi na Ukrajinu.
Od roku 2021 se poptávka po plynu snížila o více než pětinu, především v průmyslu a výrobě elektřiny. Do roku 2030 se očekává další mírný pokles.
Asie zvyšuje dovoz, Evropa šetří plyn
Zatímco Evropa směřuje k útlumu spotřeby, v Asii roste poptávka po zkapalněném zemním plynu (LNG), který slouží jako přechodné palivo mezi uhlím a obnovitelnými zdroji. Největší nárůst dovozu očekávají Čína, Indie a jihovýchodní Asie, kde poptávku podporuje ekonomický růst a snaha o omezení lokálního znečištění.
Tento obsah je uzamčen
Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.
Komentáře