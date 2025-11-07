Česká expozice otevírá brány na Smart City Expo v Barceloně. Praha sází na bezpečnost a energetiku

Barcelona v těchto dnech hostí veletrh Smart City Expo World Congress, celosvětovou jedničku v oboru, kde se až do 6. listopadu představí největší česká národní expozice na odborném mezinárodním veletrhu za posledních deset let. Součástí veletrhu je i stánek hlavního města, kde městské firmy, univerzity nebo startupy představují své projekty. Stěžejními tématy jsou bezpečnost a energetika.
Na ploše 416 m² v Barceloně pod vedením Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) prezentuje své projekty pět resortů, čtyři města, tucet institucí, 35 inovativních firem a sedm univerzit. Na společné české adrese se sešlo celkem 60 organizací a přibližně 200 zástupců české Smart City komunity. Všechna tato čísla představují rekord – jak rozsahem expozice, tak počtem vystavovatelů a zapojených subjektů.
Pražskými prioritami jsou přitom bezpečnost a energetika. „Chceme ukázat, že Praha dělá konkrétní kroky pro bezpečnější a energeticky odolné město. Tedy od modernizace krizového řízení po snižování spotřeby a vlastní výrobu energie v městských budovách. Veletrh v Barceloně je pro nás příležitostí uzavřít praktická partnerství, která urychlí zavádění technologií a přinesou Pražanům měřitelný užitek. Zároveň chceme sdílet zkušenosti a přivézt do Prahy to nejlepší z Evropy,“ potvrzuje důležitost barcelonského veletrhu primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.
Na pražské části stánku je mix městských firem, startupů a univerzit. Městská společnost Technologie hl. m. Prahy jako správce městského veřejného osvětlení zde ukáže, jak se z lamp stávají chytré opěrné body infrastruktury - energeticky úsporné LED, integrované dobíjení elektromobilů, připravenost na senzory (kvalita ovzduší, doprava) a centrální řízení spotřeby pro nižší účty města.
„Expozice Urban Sense, kterou připravil Operátor ICT ve spolupráci s UMPRUM, ukazuje město, které vnímá, učí se a proměňuje. Data a technologie mohou posilovat společné porozumění, kreativitu a vztah mezi městem a jeho obyvateli. Praha se tak prezentuje jako živá laboratoř městských inovací – město, které propojuje technologii, kulturu a participaci. V expozici uvidí návštěvníci data od monitoringu mikroklimatu a biodiverzity až po chytré nakládání s odpady,“ vysvětluje Daniel Mazur, radní pro oblast ICT, Smart City, vědu, výzkum a inovace.
„Praha není jen pozorovatelem změn, které ve světě probíhají – je jejich aktivní součástí. Přicházíme s vlastními technologickými řešeními a inovacemi. A právě Technologie hlavního města Prahy, kterou mám ve své gesci, k tomu významně přispívá,“ připojuje radní hl. m. Prahy pro infrastrukturu Michal Hroza.
„Praha v Barceloně představuje konkrétní řešení, která už dnes zlepšují fungování města – od chytré správy osvětlení přes digitální model města až po technologie zvyšující bezpečnost a úsporu energie. Jsme rádi, že zde s námi vystupují i zástupci pražských startupů z programu Nakopni Prahu, kteří přinášejí inovace vzniklé přímo z potřeb města a jeho obyvatel. Naším cílem je propojit tyto nápady s praxí a inspirovat se zároveň tím, co funguje ve světě. Smart City Expo je skvělou příležitostí, jak posílit spolupráci mezi městem, akademickou sférou a soukromým sektorem,“ upřesňuje Jaromír Beránek, předseda Výboru pro zahraniční vztahy a EU fondy Zastupitelstva hl. m. Prahy.
Ve startupové části představí společnost Dronetag pokročilý systém reálného dohledu nad městským vzdušným prostorem umožňující identifikaci a sledování dronů v reálném čase. Vedle toho společnost EAGLE.ONE předvede autonomní záchyt neautorizovaných dronů pro ochranu kritických objektů. Intellmaps přinese digitální dvojče města a infrastruktury pro plánování, údržbu i rychlé zásahy. A dále například společnost CORAC se svým řešením DeepTrace určeným pro zachování integrity a bezpečnosti senzorických dat.
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT představuje interaktivní model školního jaderného reaktoru VR-1, dále Fakulta informačních technologií ČVUT představí aplikaci Clima Super-resolution pro zpřesnění klimatických dat a konverzační AI pro města. Česká zemědělská univerzita ukáže aplikaci MY CZU SmartCity řídící všechny nástroje SmartCity (navigace v reálném čase, parkovací asistent, veřejná doprava, nouzová upozornění, monitorování kvality ovzduší, zdravotní a sociální služby, e-government, turistické informace, chytré technologie, finanční a obchodní služby) a UMPRUM futuristické vize mobility.
„Aktivně pracujeme na tom, aby se české technologie dostávaly na světové trhy. České firmy mají v oblasti chytrých řešení pro města co nabídnout, a to nejen díky své kvalitě, ale i efektivní spolupráci s městy, firmami a univerzitami. Barcelona je ideálním místem, kde to můžeme naplno ukázat. Loni jsme měli na Smart City Expo premiéru, přičemž jsme získali ocenění za nejudržitelnější expozici a navázali desítky nových obchodních kontaktů. Letos přidáváme ještě větší rozměr, více zapojených partnerů s jasným cílem proměnit inovace v konkrétní exportní příležitosti,“ říká ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček.
Loňská premiéra zanechala podle ministerstva na veletrhu výraznou stopu - jednalo se tehdy o rekordní českou účast a národní expozice si z konkurence 1100 vystavovatelů odvezla ocenění Green Exhibitor Award za nejudržitelnější expozici. Oceněný koncept stavěl na principech cirkulární ekonomiky a využíval unikátní české materiály od PackWall, Plastic Guys, Balance Is Motion a Myco. V praxi to pak znamenalo například podlahu a stěny z panelů z lisovaného Tetra Paku nebo bar a meeting zónu složené z desek vyrobených tavením plastového odpadu.
Rychlý český nástup je veden nejen společenskou odpovědností, ale i vědomím nových obchodních příležitostí. „Pro naši ekonomickou prosperitu je zásadní už dnes číst, kam se přesune hra zítra – a vytvořit si pozici, abychom se do ní mohli zapojit, nebo ji nejlépe sami utvářet. Transformace měst čeká všechny země světa a Česká republika se silnou přítomností v Barceloně hlásí k mezinárodnímu leadershipu. Tímto předvídavým přístupem zachycujeme i mimořádnou obchodní příležitost, která by nás jinak mohla minout,“ dodává David Müller, vrchní ředitel sekce EU a zahraničního obchodu MPO, které má na starosti podporu exportu a Exportní strategii.
Díky účasti na SCEWC v Barceloně vznikla v českém prostředí unikátní spolupráce státu, měst a jejich ekosystémů. Z celkových 416 m² české expozice zajišťují a spolufinancují 216 m² města Praha, Brno a Plzeň, zatímco zbývajících 200 m² a koordinační roli poskytuje stát prostřednictvím MPO. Letos se k národní expozici připojují také Říčany, TIC Zlín, Olomouc a Ostrava v rolích spoluvystavovatelů, návštěvníků či pozorovatelů.
Smart City Expo World Congress v Barceloně je nejvýznamnější událostí zaměřenou na transformaci měst a městské inovace – od digitalizace přes modrozelenou infrastrukturu až po mobilitu. Každoročně se zde setkává globální komunita tzv. city changers – na 25 000 hybatelů změn z řad akademiků, municipalit, inovátorů i tvůrců veřejných politik. Jejich společným cílem je zefektivnit fungování měst, zlepšit každodenní život obyvatel a hledat konkrétní lokální řešení pro globální výzvy. To vše v době, kdy lidská civilizace – stále více soustředěná do měst – již překračuje sedm z devíti tzv. planetárních mezí, které vědci používají k definování bezpečných hranic lidské činnosti na Zemi.
