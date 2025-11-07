Říjen 2025: komoditní trhy pod vlivem geopolitiky, rekordů i přírodních událostí

Říjen přinesl na komoditní trhy výrazné cenové pohyby. Některé suroviny dosáhly historických maxim, jiné reagovaly na geopolitické zásahy nebo přírodní katastrofy. Níže najdete stručný přehled vývoje jednotlivých komodit.
Elektřina se obchodovala mezi 92,94 a 95,94 EUR/MWh. Oproti začátku měsíce mírně zdražila, cenové rozpětí zůstalo úzké.
Měď posílila z 4,89 na 5,11 USD/libra. Trh reagoval na zářijový sesuv půdy v dole Grasberg v Indonésii, který vedl k zastavení těžby a vyhlášení „force majeure“. Rozdíl mezi nejnižší a nejvyšší cenou činil 8 %.
Zlato pokračovalo ve spanilé jízdě a dosáhlo nového historického maxima 4338,25 USD/oz t. Během října přidalo 3 %, volatilita byla střední.
Stříbro překonalo bývalý rekord z dubna 2011, když vystoupalo až na 54,10 USD/oz. V rámci měsíce se pohybovalo v rozmezí 16 %, což značí výrazný zájem investorů.
Kobalt vystoupal na 48 570 USD/tuna. Cena vystřelila o 39 % díky zavedení vývozních kvót v Demokratické republice Kongo od 16. října. Cena zůstala na této úrovni až do konce měsíce.
Mangan zůstal prakticky beze změny, s cenou kolem 29,75 USD/tuna. Trh byl stabilní, bez výraznějších pohybů.
Lithium hydroxide se obchodovalo mezi 9450 a 9830 USD/tuna. Cena mírně rostla, s meziměsíčním nárůstem o 3 %.
Ropa Brent se pohybovala mezi 59,97 a 66,64 USD/barel. Přestože rozdíl mezi minimem a maximem činil 11 %, celkově zůstala cena na úrovni začátku měsíce.
Zemní plyn zaznamenal výrazný růst z 3,48 na 4,12 USD/MMBtu. Trh byl velmi volatilní, s rozpětím cen přes 44 %.
Ocel se obchodovala mezi 795 a 855 USD/tuna. Cena postupně rostla, meziměsíčně o 6 %, s mírnou volatilitou.
Hliník posílil z 2697 na 2892 USD/tuna. Cenové rozpětí činilo 9 %, což odráží napjatou nabídku.
Zinek se pohyboval mezi 2911 a 3100 USD/tuna. Cena mírně rostla, rozdíl mezi extrémy činil 6 %.
Olovo se drželo v pásmu 1963–2049 USD/tuna. Trh byl klidný, s meziměsíčním nárůstem o 1 %.
Platina oscilovala mezi 1494 a 1734 USD/oz t. Přestože cena vzrostla jen nepatrně, rozpětí 16 % naznačuje zvýšenou aktivitu.
Nikl se obchodoval mezi 15063 a 15606 USD/tuna. Cena zůstala prakticky beze změny, výkyvy byly minimální.
Palladium posílilo z 1248 na 1440 USD/oz t. Trh reagoval na zvýšenou poptávku z automobilového průmyslu, cenové rozpětí dosáhlo výrazných 37 %.
