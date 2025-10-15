ČHMÚ zveřejnil měsíční hodnocení situace na území České republiky v oborech klimatologie, hydrologie a kvality ovzduší

Září 2025 na území ČR hodnotí jako teplotně normální a srážkově nadnormální měsíc. Průměrná měsíční teplota vzduchu na území ČR (13,9 °C) byla o 0,9 °C vyšší než normál 1991–2020. V řadě průměrných zářijových teplot od roku 1961 se letošní září řadí k teplejším měsícům, tj. jako 17. – 18. nejteplejší společně s rokem 1991.
Vůbec nejvyšší zářijová průměrná teplota (16,5 °C) byla zaznamenána v roce 2023 a naopak nejnižší (9,7 °C) v roce 1996. V průměru na našem území spadlo 88 mm srážek (147 % srážkového normálu 1991–2020). Průměrná délka slunečního svitu na území ČR byla tento měsíc 156,6 hodiny, což činí 98 % normálu 1991–2020. V první polovině měsíce se teplota pohybovala kolem hodnot normálu. Velmi teplé období nastalo ve dnech 19. – 21. 9., kdy denní maxima teploty vzduchu na většině našeho území překračovala letních 25 °C. Nejvyšších hodnot denní maxima teploty dosahovala ve dnech 20. a 21. září, kdy na některých stanicích překračovala 30 °C.
V posledních dnech měsíce následovalo chladné období s teplotami pod hodnotou normálu. Výraznější srážky se vyskytovaly pouze v několika dnech. Nejvíce srážek spadlo ve dnech 5., 10., 13. a 24. září. Na území Čech spadlo v průměru 83 mm srážek (148 % normálu), na území Moravy a Slezska 98 mm (146 % normálu). 30. září zaznamenaly stanice Praděd a Lysá hora první letošní sněhové přeháňky. Z odtokového hlediska byl měsíc září dalším podprůměrným až výrazně podprůměrným měsícem ve všech hlavních povodích. Průměrné měsíční průtoky se u většiny sledovaných toků pohybovaly mezi 20 až 110 % QIX.
Hladiny toků byly v průběhu září mírně rozkolísané, výraznější bylo kolísání ke konci první poloviny měsíce, kdy došlo ojediněle i k překročení 1. SPA. V polovině měsíce ubylo profilů s indikací hydrologického sucha a ve druhé polovině pak mírně přibývaly. Celkový stav hladiny v mělkém oběhu zůstal mírně podnormální a vydatnost pramenů silně podnormální. Stav hladiny hlubokých vrtů zůstal silně podnormální.
V porovnání s 30letým průměrem 1991–2020 byly v září standardní rozptylové podmínky. Zářijová hodnota celorepublikových měsíčních průměrů koncentrací PM10 a PM2,5 byla v roce 2025 nejnižší za období 2015–2025. Zářijová hodnota celorepublikových měsíčních průměrů max. 8hod. koncentrací O3 byla druhá nejnižší za období 2015–2025. Údaje v měsíční zprávě jsou pouze předběžné a mohou se ještě měnit, neboť data nebyla kompletně verifikována. Z důvodů procesu zpracování dat jsou do měsíčních hodnocení zahrnuta pouze neverifikovaná data z automatizovaných stanic.
Komentáře