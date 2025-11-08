02/2025

Na Kandidátském seznamu je zařazena další látka

8. 11. 2025| zdroj: MPO0

zdroj: pixabay

Kandidátský seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) nyní obsahuje 251 položek pro chemické látky, které mohou mít vážný dopad na lidské zdraví nebo na životní prostředí (zveřejněno ECHA 5. 11. 2025).

Nově zařazená látka na Kandidátský seznam, 1,1'-(ethane-1,2-diyl)bis[pentabromobenzene] (DBDPE; EC 284-366-9, CAS 84852-53-9) má  velmi perzistentní a velmi bioakumulativní vlastnosti a používá se jako zpomalovač hoření v různých průmyslových odvětvích. Identifikace látky podpoří potenciální práci na omezení bromovaných zpomalovačů hoření.

Výbor členských států agentury ECHA potvrdil zařazení DBDPE na svém říjnovém zasedání. Kandidátský seznam obsahuje 251 položek – některé z nich zahrnují skupiny chemických látek, takže celkový počet zařazených chemických látek je vyšší. Tyto látky mohou být v budoucnu zařazeny na seznam látek podléhajících povolení.

Společnostem po zařazení látek do Kandidátského seznamu vyplývají zákonné povinnosti, které se mohou vztahovat na látky samotné, ve směsích nebo v předmětech. Společnosti jsou odpovědné za řízení rizik těchto chemických látek a za poskytování informací zákazníkům a spotřebitelům o jejich bezpečném používání.

Podle nařízení (ES) č. 66/2010 o ekoznačce EU nesmí být výrobky obsahující látky SVHC označeny ekoznačkou.

