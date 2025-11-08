Průmysl v září vzrostl slabě, ekonomika oživuje silnějším tempem

Průmyslová produkce v září vzrostla meziročně reálně o 0,4 %, samotný zpracovatelský průmysl vzrostl o 1,7 %. Výrazněji se dařilo sektoru výroby kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (součást obranného průmyslu) či výrobě elektrických zařízení, ale také například producentům plastů či energeticky náročné výrobě minerálních výrobků.
Naopak negativní výsledky zaznamenal sektor motorových vozidel, těžby či výroby elektřiny, plynu a tepla. „Růst průmyslu v meziročním porovnání byl pozitivně vytažen zejména výkonem obranného sektoru, který má i do budoucna slušný vývoj nových zakázek. Dobré výsledky ukazují i sektory do jisté míry napojené na automotive, jejich růst ale brzdí pokračující stagnace výroby motorových vozidel.
Celkově má průmysl našlápnuto na mírně kladné celoroční výsledky, což lze hodnotit jako úspěch i kvůli přetrvávajícím strukturálním překážkám, dopadům amerických cel apod. Pozitivnější vyhlídky firmy očekávají spíše až v příštím roce, a to i v souvislosti s příznivější ekonomickou situací v Německu a s investičním balíčkem tamější vlády,“ komentuje Milan Klempíř, ekonomický analytik Svazu průmyslu.
„Trend mírného růstu průmyslu prozatím zaostává za dynamikou HDP, který v prvních třech kvartálech letošního roku vzrostl o více než 2 %. Ekonomický růst je ale tažen zejména spotřebou a dopomohl zde i efekt předzásobení firem v důsledku geopolitických nejistot. Produktivní investice prozatím stagnují,“ doplňuje Milan Klempíř.
