Adapterra Awards 2025: Les, řeka i město, které umí s vodou. Soutěž zná své vítěze

Dvacet let obnovy lesa, park, který chrání město před povodněmi, i firma, jež staví v souladu s přírodou. Soutěž Adapterra Awards 2025 zná své vítěze. Odborná porota ocenila projekty, které pomáhají české krajině i městům lépe čelit dopadům klimatické změny. Od Velkobítešska přes Židlochovice až po Nový Jičín letos vynikly realizace, které vracejí přírodě prostor a lidem lepší místo pro život.
Letošní ročník Adapterra Awards znovu ukázal, že adaptační opatření nemusí být jen technická – když se propojí s citlivým přístupem k místu, mohou být zároveň funkční, krásná a společensky přínosná. Soutěž, kterou pořádá Nadace Partnerství spolu s odborným garantem Integra Consulting, každoročně oceňuje inspirativní projekty ve třech hlavních a v jedné speciální kategorii.
Adapterra Awards ukazuje, že adaptace na změnu klimatu má mnoho podob – od obnovy lesů přes městské parky až po moderní budovy. „Za sedm let konání konferencí Adaptera Awards jsme viděli neuvěřitelné množství inspirativních projektů, které pomáhají našim městům a krajině lépe čelit klimatickým výzvám. Loňské povodně nám jasně ukázaly, jak důležité je mít krajinu na extrémní srážky připravenou. Děkuji všem, kdo se na těchto projektech podílejí – vaše práce je nejen užitečná, ale i inspirací pro ostatní,“ vzkazuje Petr Hladík (KDU-ČSL), ministr životního prostředí, které uděluje soutěži záštitu.
V kategorii Krajina porotu zaujal dlouhodobý projekt 20 let ozdravování lesa a krajiny Velkobítešska. Už dvě desetiletí tu nadšenci krok za krokem obnovují pestrou mozaiku lesa a zemědělské krajiny. Místo zasažené kůrovcem se díky citlivému hospodaření, návratu listnatých dřevin a péči o vodu mění v živý ekosystém, který lépe zadržuje vláhu a posiluje biodiverzitu. V kategorii Budovy uspělo Sídlo firmy Zahradní Architektura Kurz. Moderní dřevostavba propojuje pracovní zázemí se zelení a přirozeným mikroklimatem. Budova navazuje na filozofii firmy. Ukazuje, že architektura může růst z krajiny a být zároveň ekologická, funkční i krásná.
V kategorii Sídla zvítězil Povodňový park v Židlochovicích, který zároveň získává 50 tisíc korun od společnosti Heidelberg Materials. Město se rozhodlo využít sílu řeky ve svůj prospěch – místo klasických bariér vytvořilo otevřený park, jenž při rozlivu bezpečně pojme vodu a v běžných dnech slouží lidem jako rekreační prostor. Židlochovice tak dokazují, že protipovodňová opatření mohou být i atraktivním veřejným prostorem. „Velmi nás těší, že můžeme předat právě tuto cenu. Jde o pozoruhodný projekt, kde realizací protipovodňového opatření vznikla zajímavá rekreační oblast v podobě přírodního parku s vodními prvky. Povodňový park si dokonce již prošel i zatěžkávací zkouškou, a to při povodních loni v září, kdy přispěl k ochraně města před velkou vodou,“ uvedla Klára Šestáková, tisková mluvčí Heidelberg Materials Česká republika.
Klimatická odolnost má mnoho tváří
Speciální kategorií byla Opatření proti povodním zaměřená na projekty, které pomáhají kvalitně hospodařit s vodou. Ocenění si odnáší projekt Navrácení Svratky do historického koryta, který symbolicky i doslova vrátil řece svobodu. Namísto betonových hrází voda znovu proudí přirozenou cestou, vznikly nové tůně a nivy a zlepšila se retence v krajině. Vítěz získává 50 tisíc korun od společnosti Kia Czech, součástí je i zápůjčka elektromobilů EV9 a EV3 a kurz bezpečné jízdy na Polygonu Most.
Porota v téže kategorii udělila i dvě zvláštní uznání: Parku Zdeňka Kopala v Litomyšli, který citlivě kombinuje městskou zeleň s protipovodňovou funkcí, a projektu Povodní prověřená obnova Bečvy, jenž ukazuje, že i po katastrofě lze krajinu obnovit lépe, než byl původní stav.
Přihlásilo se 57 projektů, do finále postoupilo 18 z nich. Vítěze určila odborná porota, veřejnost zase rozhodla o Ceně sympatie. Získal ji projekt Revitalizace areálu bývalého letního kina v Novém Jičíně. Někdejší chátrající prostor se proměnil v přírodní amfiteátr plný stromů, stínu a života. Projekt získává 50 tisíc korun od společnosti Deloitte.
Další ocenění získala Pasivní administrativní dřevostavba BudexHUB, která si odnesla Cenu odpovědné energetiky. Projekt spojuje energetickou soběstačnost s adaptačními principy – využívá dřevo, tepelná čerpadla a efektivní hospodaření s vodou. Ocenění v podobě věcného daru v hodnotě 90 tisíc korun věnovala společnost IVT Tepelná čerpadla.
Na závěr porota udělila dvě zvláštní uznání projektům, které ukazují, že obnova krajiny a měst může mít široký společenský dopad: Restart pro mokřad u Maříže, jenž navrací přírodní procesy do krajiny bývalé železné opony, a Revitalizace parku na Moravském náměstí v Brně, který přinesl do centra města vodu, zeleň i prostor pro setkávání. „Tolik skvělých adaptačních projektů, tolik úžasných výsledků spolupráce osvícených investorů a erudovaných projektantů a zhotovitelů! Ani po dlouhé a vášnivé diskusi nedokázala porota určit vítěze téhle kategorie, takže nakonec vybrala dva,“ komentuje Martin Čech, specialista Nadace Partnerství na zelené stavění a facility management a jeden z porotců soutěže. Doufá přitom, že i v budoucnu jim přihlašovatelé připraví podobně náročné rozhodování.
Vítězové byli odtajněni v rámci konference, která se díky hlavnímu partnerovi STRABAG poprvé konala v celodenním formátu. „Stavebnictví vstupuje do nové éry – klimatické změny musíme vnímat jako příležitost k rozvoji a inovacím v našem oboru. Musíme přehodnotit, jak jsme stavěli v minulosti, a rozhodnout se, jak budeme stavět v budoucnosti. Chceme, aby existující příklady dobré praxe byly vidět a inspirovaly zákazníky, architekty, projektanty i všechny ostatní, kteří se na této cestě podílejí. Ceny Adapterra Awards ukazují, že stavět s respektem k přírodě je nejen možné, ale že je to i šance vytvářet kvalitnější a odolnější prostředí pro život nás všech,“ říká Moritz Freyborn, předseda představenstva společnosti STRABAG a.s.
Společným jmenovatelem vítězných projektů je respekt k místu, důvěra v přírodní procesy a odvaha dělat věci jinak. Jak? Přihlaste se na webinář, který se koná 11. Listopadu, a seznamte se s příběhy vítězných projektů, s jejich iniciátory, autory i realizátory.
Komentáře