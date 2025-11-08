02/2025

Ekologizace železnic může začít: Kraje se mohou hlásit do druhého kola výzvy o celkem 15 miliard z Modernizačního fondu

8. 11. 2025| zdroj: SFŽP0

train-7401549_640
zdroj: pixabay

Státní fond životního prostředí ČR otevírá 1. prosince 2025 druhé kolo výzvy TRANSGov č. 1/2024 na pořízení moderních bezemisních vlaků, v němž rozdělí 15 miliard korun. Podat žádost o dotaci mohou dopravci z devíti krajů, jejichž projektové záměry uspěly v prvním kole. Investice je hrazena z Modernizačního fondu financovaného ze systému EU pro obchodování s emisemi.

Kraje, jejichž projektové záměry uspěly v 1. kole výzvy TRANSGov 1/2024, uzavřou před podáním žádosti o dotaci s dopravci smlouvu o veřejných službách, obsahující závazek dopravce pořídit a provozovat nová vozidla podpořená dotací. V případě, že kraje nebudou využívat externí dopravce, sjednají smlouvu o pořízení vozidel napřímo. Do druhého kola výzvy poté podají žádost dopravci, pověřeni ze strany krajů provozováním uvedených tratí, případně samy kraje, pokud nebudou využívat externí dopravce.

„Podpořené ekologické vozy určené pro přepravu cestujících musí být vybaveny moderními technologiemi jako jsou třeba prostředky bezdrátové komunikace, zásuvky pro dobíjení drobných elektronických zařízení a přenosných počítačů v dostatečném počtu, elektronický vizuální a akustický informační systém pro poskytování informací, či klimatizace. Nové soupravy budou sloužit ve veřejné dopravě v souladu s předloženým projektovým záměrem po celou dobu životnosti, tedy minimálně 30 let,“ říká ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Konečná výše podpory může dosáhnout až 70 % celkových způsobilých výdajů, nesmí však překročit výši dotace požadované v projektovém záměru předloženém v 1. kole výzvy. Poskytnuté prostředky jsou určeny přímo na pořízení nových elektrických vozů. Uznány budou výdaje, které vznikly a byly uhrazeny po datu vyhlášení prvního kola výzvy.

„Kraje se souhlasným stanoviskem SFŽP ČR z 1. kola musí prostřednictvím svých dopravců podat žádosti nejpozději do konce příštího roku. Pokud tak neučiní, budou jejich projektové záměry považovány za ukončené. Nevyčerpané finanční prostředky pak nabídneme dalším zájemcům podle pořadí, ve kterém se umístily v 1. kole výzvy,“ vysvětluje Petr Valdman.

Příjem žádostí bude pro dopravce a kraje se souhlasným stanoviskem SFŽP ČR otevřen od 1. prosince 2025 do 31. prosince 2026. Pokud se vyhrazená alokace nevyčerpá, budou k podání žádosti vyzváni další žadatelé podle umístění v seznamu projektů v 1. kole výzvy. Své žádosti mohou poté podat do 31. března 2027.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Seven energy
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
SmVaK
Vodárenství.cz
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA
Huawei
Nevajgluj
Ekolamp
ZEVO Písek
SKS logo
Meva
BERT CEE
SRVO