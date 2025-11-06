02/2025

Bohémská dohoda: Vzniká partnerství pro nízkoemisní stavebnictví

6. 11. 2025| zdroj: MPO0

building-974025_640
zdroj: pixabay

Dne 23. října 2025 se vrchní ředitel sekce Hospodářství Ing. Eduard Muřický zúčastnil konference „Bohémská dohoda“ pořádané Institutem cirkulární ekonomiky (INCIEN), kde za Ministerstvo průmyslu a obchodu podepsal první dobrovolné partnerství na podporu výstavby typizovaných bytových domů z nízkoemisních materiálů.

MPO se v rámci dohody zavázalo působit jako odborný garant v oblasti legislativy a digitální správy staveb. Partnerství je dalším důkazem, že MPO aktivně podporuje principy cirkulární ekonomiky a udržitelného rozvoje.

Více informací o dohodě a jejích signatářích najdete na stránkách www.incien.org.

