Bohémská dohoda: Vzniká partnerství pro nízkoemisní stavebnictví

Dne 23. října 2025 se vrchní ředitel sekce Hospodářství Ing. Eduard Muřický zúčastnil konference „Bohémská dohoda“ pořádané Institutem cirkulární ekonomiky (INCIEN), kde za Ministerstvo průmyslu a obchodu podepsal první dobrovolné partnerství na podporu výstavby typizovaných bytových domů z nízkoemisních materiálů.
MPO se v rámci dohody zavázalo působit jako odborný garant v oblasti legislativy a digitální správy staveb. Partnerství je dalším důkazem, že MPO aktivně podporuje principy cirkulární ekonomiky a udržitelného rozvoje.
Více informací o dohodě a jejích signatářích najdete na stránkách www.incien.org.
