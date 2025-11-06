SÚJB předkládá návrh vyhlášky o jaderné bezpečnosti

SÚJB navrhuje zásadní novelu vyhlášky č. 21/2017 Sb., která reguluje zajišťování jaderné bezpečnosti jaderných zařízení. Tato novela je nezbytnou reakcí na účinnost nového atomového zákona (83/2025 Sb.).
Klíčové změny zahrnují opuštění „zkušebního provozu“, sloučení fází uvádění do provozu, zavedení regulace řízeného zastarávání systémů pro zajištění dlouhodobých dodavatelských řetězců a modifikaci šetření provozních událostí s cílem snížit administrativní zátěž. Účinnost novely je stanovena na 1. února 2026.
