02/2025

SÚJB předkládá návrh vyhlášky o jaderné bezpečnosti

6. 11. 2025| zdroj: Odok.gov.cz0

nuclear-2082637_640
zdroj: pixabay

SÚJB navrhuje zásadní novelu vyhlášky č. 21/2017 Sb., která reguluje zajišťování jaderné bezpečnosti jaderných zařízení. Tato novela je nezbytnou reakcí na účinnost nového atomového zákona (83/2025 Sb.).

Klíčové změny zahrnují opuštění „zkušebního provozu“, sloučení fází uvádění do provozu, zavedení regulace řízeného zastarávání systémů pro zajištění dlouhodobých dodavatelských řetězců a modifikaci šetření provozních událostí s cílem snížit administrativní zátěž. Účinnost novely je stanovena na 1. února 2026.

Ke stažení:

Materiál

Důvodová zpráva

Další příloha materiálu

Úplné znění PA s důvodovou zprávou a stručným obsahem

Informativní přehled veřejnoprávních povinností vyplývajících z návrhu právního předpisu

Rozdílová tabulka

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

