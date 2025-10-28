Ministři Kulhánek, Vlček, hejtman Grolich a další debatovali v Moravském Krumlově o dostavbě Dukovan

V pátek 24. 10. se v Kulturním a kreativním centru v Moravském Krumlově uskutečnila veřejná debata o plánované dostavbě jaderné elektrárny Dukovany. Na setkání s názvem Dukovany napřímo debatovali zástupci vlády, krajů a obcí s podnikateli, odbornou veřejností a obyvateli okolí elektrárny. Cílem bylo představit akční plán, který má minimalizovat negativní dopady projektu na okolní obce, infrastrukturu a život v regionu.
Debaty se zúčastnili ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek, ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček, hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich, náměstek hejtmana Marek Sovka, senátor a starosta Moravského Krumlova Tomáš Třetina, senátorka Hana Žáková a další zástupci krajů, obcí, odborníci i široká veřejnost.
Hlavním tématem setkání bylo představení akčního plánu, který vláda schválila v polovině října. Řeší dopady dostavby na region a stanovuje konkrétní opatření například v oblastech dopravy, bydlení, zdravotnictví, školství a bezpečnosti. „Dostavba Dukovan je pro Česko klíčová z hlediska energetické bezpečnosti, ale zároveň znamená obrovskou příležitost pro rozvoj celého regionu. Naším cílem je, aby projekt byl pro obyvatele dlouhodobým přínosem – budou těžit z lepší infrastruktury, dostupného bydlení a nových pracovních příležitostí,“ uvedl ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek. Vláda v souvislosti s největší zakázkou v dosavadní historii Česka schválila finanční podporu, která zhruba odpovídá vyčísleným dopadům. Stát do roku 2038 poskytne regionu 12 miliard korun na kompenzační opatření a investice do veřejné infrastruktury.
„Otevřená komunikace je přirozenou součástí naší práce a u zakázky století to musí platit dvojnásob. Vláda v uplynulých dnech schválila akční plán pro Dukovany, který určuje jasné úkoly, odpovědnosti a termíny tak, abychom překonali všechny výzvy spojené se stavbou nových bloků. Pokračujeme v harmonogramu podle plánu a já znovu děkuji všem, co se na projektu krok za krokem podílí,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček a připomněl nedávno spuštěný státní informační web dukovany.gov.cz. Odborníci Ministerstva průmyslu a obchodu zdůraznili, že dostavba Dukovan je klíčová pro stabilitu dodávek elektřiny v příštích desetiletích.
Projekt v hodnotě přes 400 miliard korun má přinést tisíce pracovních míst a významné investice do infrastruktury. Diskutovalo se také o tom, jak zajistit, aby se na realizaci podílel co největší podíl českých firem. Zástupci krajů a obcí upozornili na potřebu modernizace silniční sítě, výstavby obchvatů a rozšíření kapacit zdravotní péče. Zúčastněné starostky a starosty se zajímali především o otázku bydlení pro nové pracovníky a rozvoj služeb.
Debata potvrdila zájem veřejnosti o otevřenou komunikaci a ukázala, že dostavba Dukovan je vnímána jako příležitost pro ekonomický a sociální rozvoj širšího regionu. Na setkání navážou další diskuze a pracovní jednání zaměřená na konkrétní oblasti – především dopravu, bydlení, školství a zapojení lokálních firem.
