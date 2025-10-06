Evropské organizace žádají moratorium na výstavbu spaloven

156 organizací z celého světa vyzývá Evropskou komisi k zastavení schvalování a výstavby nových spaloven odpadů. Iniciativa, vedená sítí Zero Waste Europe, upozorňuje, že Evropská unie již nyní disponuje výrazným přebytkem spalovací kapacity – odhadem přes 60 milionů tun odpadu ročně. Podle signatářů tato situace ohrožuje naplňování cílů oběhového hospodářství a přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku.
Dopis, adresovaný prezidentce Evropské komise Ursule von der Leyen a ministrům členských států, byl zveřejněn v rámci kampaně „Better than Burning“, která poukazuje na potřebu investovat spíše do recyklace a systémů opětovného použití než do spalování.
Tento obsah je uzamčen
Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.
Komentáře