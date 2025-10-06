02/2025

Evropské organizace žádají moratorium na výstavbu spaloven

6. 10. 2025| autor: redakce0

waste-incineration-plant-7008762_640
zdroj: pixabay

156 organizací z celého světa vyzývá Evropskou komisi k zastavení schvalování a výstavby nových spaloven odpadů. Iniciativa, vedená sítí Zero Waste Europe, upozorňuje, že Evropská unie již nyní disponuje výrazným přebytkem spalovací kapacity – odhadem přes 60 milionů tun odpadu ročně. Podle signatářů tato situace ohrožuje naplňování cílů oběhového hospodářství a přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku.

Dopis, adresovaný prezidentce Evropské komise Ursule von der Leyen a ministrům členských států, byl zveřejněn v rámci kampaně „Better than Burning“, která poukazuje na potřebu investovat spíše do recyklace a systémů opětovného použití než do spalování.

Tento obsah je uzamčen

Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.

PřihlásitObjednat předplatné

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Seven energy
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
SmVaK
Vodárenství.cz
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA
Huawei
Nevajgluj
Ekolamp
ZEVO Písek
SKS logo
Meva
BERT CEE
SRVO