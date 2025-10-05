Monitoring průmyslové ekologie | 27. 9. - 3. 10. 2025

Služba pro předplatitele.
MONITORING 27. - 29. 9. 2025
Legislativa:
EU zveřejnila výzvu k revizi rámce energetické bezpečnosti
Evropská komise zveřejnila k připomínkování výzvu k předložení informací týkající se rámce EU pro energetickou bezpečnost.
MZE a MŽP vydali metodický pokyn pro posouzení vhodnosti různých způsobů odvádění a čištění odpadních vod
Metodický pokyn, který se zabývá posouzením vhodnosti různých způsobů odvádění a čištění odpadních vod v lokalitách s méně než 1 000 ekvivalentními obyvateli, byl v září 2025 schválen ministrem zemědělství a ministrem životního prostředí.
Odpady:
Dobrovolníci proti odpadu: World Cleanup Day jako příklad globální spolupráce
Problematika nadměrné produkce odpadu a jeho dopadů na životní prostředí se stává stále naléhavější. Vedle legislativních opatření a technologických inovací hrají svou roli i občanské iniciativy.
Život ve stylu Zero Waste: #4 Kompostování
Potravinový a biologický odpad z domácností je občas stále vnímán, jako ten, který patří do černé popelnice. To není vhodné řešení z mnoha důvodů.
Množství sebraného textilu v Ostravě narůstá
Od prvního ledna roku 2025 byla obcím stanovena zákonem povinnost zajistit občanům místa k odkládání nejen obnošeného textilu, ale také odpadu z textilu V Ostravě je sběr textilu však provozován již od roku 2013.
Turbíny na odpis. Průmysl hledá způsoby, jak recyklovat staré lopatky
S rychlým růstem využívání větrné energie přichází i nová ekologická výzva – recyklace starých lopatek větrných turbín. Podle organizace WindEurope do roku 2030 Evropa demontuje více než deset tisíc dosluhujících větrných turbín. Komponenty jsou obtížně recyklovatelné a pro průmysl představuji stále větší problém.
V bývalých uranových dolech vznikla laboratoř. Bude zkoumat úložiště pro jaderný odpad
V bývalých uranových dolech u Dolní Rožínky na Žďársku vznikla unikátní podzemní laboratoř. Zkoumají v ní, jaké horniny i používané materiály budou nejlepší pro plánované hlubinné úložiště vyhořelého jaderného odpadu.
Energie:
Nově je možné provozovat bez licence i 100kW výrobny elektřiny
Často diskutovaná novela energetického zákona Lex OZE III mimo jiné mění i pravidla pro udělování licencí. Ty nově nebudou mít výrobny elektřiny s instalovaným výkonem až do 100 kW včetně, pokud jejich provozovatelé splní další zákonné podmínky.
Vysočina připravuje půdu pro dostavbu Dukovan: Vedení kraje jednalo s korejským investorem KHNP
Vedení Kraje Vysočina v čele s hejtmanem Martinem Kuklou se sešlo s vrcholnými představiteli českého zastoupení jihokorejské společnosti Korea Hydro & Nuclear Power,dodavatele dostavby Jaderné elektrárny Dukovany.
Drahá energie místo levného importu. Česká síť nestíhá využít německé obnovitelné zdroje
Trochu v pozadí aktuální předvolební situace a plánů opozice na vykoupení minoritních akcionářů v ČEZ zůstávají samotné ceny elektřiny na burze a jejich výhled. Právě ty by totiž měly z velké části určovat, jakou hodnotu má ČEZ pro investory i české občany.
Zdraží emisní povolenky energie domácnostem? Jen o 200 až 400 korun měsíčně, to jsou dvě krabičky cigaret, říká Brázda z PwC
Z emisních povolenek se dělá strašák zbytečně, míní Jan Brázda, partner a energetický expert poradenské společnosti PwC. Výroky politiků o tom, že EU ETS II přirazí rodinám k účtům za energie desetitisíce ročně, jsou podle nové analýzy PwC nesmysl.
Bateriová úložiště v USA stále častěji vydělávají na cenové volatilitě
Bateriová úložiště v posledních letech rostou napříč mnoha regiony světa stále rychleji, přičemž v elektrizačních soustavách plní řadu funkcí.
Voda:
SF ŽP zveřejnil přehled standardních cenových indexů pro tvorbu cen vodného a stočného k 30. 6. 2025
Státní fond životního prostředí ČR zveřejňuje přehled standardních cenových indexů, použitých ve tvorbě cen pro vodné a stočné, platných pro dvě období kalendářního roku, pro který je cena pro vodné a/nebo stočné stanovována.
Vědci mají nová zjištění pro vývoj nanotechnologií k čištění vod
Zásadní vliv organické přírodní hmoty na chování a účinnost inovovaných nanočástic nitridu železa při čištění vod v různých prostředích potvrdila studie v odborném časopise Chemical Engineering Journal.
Rozšíření vodojemu Hostín ve Středočeském kraji zlepší zásobování obcí pitnou vodou, kraj přispěje 10 milionů
Středočeský kraj pokračuje v podpoře strategického propojování vodárenských soustav v rámci vodovodní infrastruktury. Rada kraje schválila poskytnutí dotace ve výši 10 milionů korun na rozšíření vodojemu Hostín.
Kontaminace odpadních vod hasebními látkami
Portál enviprofi.cz, který pravidelně zveřejňuje odpovědi na otázky týkající se mimo jiné nakládání s vodou, se tentokrát věnoval problematice takzvaných hasebních vod.
Chemie:
Pozvánka: 16. kurz CHELEPO – Chemická legislativa pro průmysl a obchod
Chcete vědět podrobně, co je v novele nařízení CLP a do kdy musíte nové povinnosti a pravidla plnit a co z této novely změní OMNIBUS?
Životní prostředí a ekologie:
V říjnu se v Hradci Králové otevře nový re-use obchod zaměřený na textil
Město ve spolupráci s Hradeckými službami chystá na podzim otevření nového re-use dobročinného obchodu, který bude zaměřený na textil.
Navazující část protipovodňových opatření na Svratce a Svitavě získala pravomocné stavební povolení
Zhruba 180 hektarů území do budoucna ochrání protipovodňová opatření na Svratce a Svitavě, sdružená v tzv. etapě Trnitá. Ta v předchozích dnech získala pravomocné stavební povolení.
Cenu za ochranu přírody získala Gita Matlášková. Pomáhá u Olomouce i v Indonésii
Pečují o zeleň, živočichy, o přírodu se starají i ve volném čase a teď je za mimořádný přínos pro životní prostředí ocenilo hejtmanství. Z Olomoucka získala krajskou cenu Gita Matlášková.
(Ne)zelené projekty v zahraničí: Čínské firmy nedbají zahraničních pravidel a znečišťují i v Evropě
Doma zelená, v zahraničí jiná. I tak by se dalo shrnout počínání Čínské lidové republiky za jejími hranicemi. Při stavbách elektráren nebo při těžbě minerálů vzácných kovů se firmy neohlížejí na místní environmentální zákony, naopak přispívají k ničení životního prostředí.
Průmysl:
Jakým směrem by se měl po volbách ubírat český průmysl? Odpovídají Piráti
Česká pirátská strana se vyjadřuje k otázkám směřování českého průmyslu, energetiky a k tomu, jak by tuto oblast chtěla řídit v případě svého volebního vítězství.
Česká národní expozice: Co nového přináší nařízení o ekodesignu v praxi?
Na České národní expozici se dozvíte, jaké nové požadavky přináší evropské nařízení o ekodesignu udržitelných výrobků na ekologické parametry výrobků uváděných na trh. Pravidla se dotknou širokého spektra podnikatelů napříč odvětvími.
Evropa chce udržet těžký průmysl drcený povolenkami. Síkela sází na pomoc Afriky
Drahé energie způsobené mimo jiné vysokou cenou emisních povolenek ničí evropský průmysl. Na pomoc mu má přijít Afrika. Tam lze totiž levně a bezemisně zpracovat železnou rudu a železo pak dopravit do Evropské unie ke konečné úpravě, která už není tak náročná na emise.
Lepší než se čekalo. Čínu navzdory clům USA těší rekordní obchodní přebytek
Čínský export do světa je navzdory americkým clům stále silný. Zemi se daří vyvážet zboží do Indie, Afriky či jihovýchodní Asie, proto i čínský obchodní přebytek momentálně dosahuje na rekordních 1,2 bilionu dolarů.
Komentáře