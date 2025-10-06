02/2025

Ministr Vlček: Podali jsme žádost o notifikaci veřejné podpory pro dvoublokovou výstavbu nového jaderného zdroje

6. 10. 2025| zdroj: MPO0

nuclear-power-plant-4892197_640
zdroj: pixabay

Česká republika oficiálně požádala Evropskou komisi (EK) o souhlas s veřejnou podporou pro rozšíření již schválené podpory pro pátý blok i na výstavbu šestého jaderného bloku v Dukovanech. Notifikace je nezbytným krokem pro zajištění výstavby této největší investice v historii české energetiky.

„Dnes jsme po týdnech intenzivních jednání a příprav mezi mým týmem a Evropskou komisí oficiálně podali žádost o notifikaci veřejné podpory pro dva nové bloky jaderné elektrárny v Dukovanech. Překonali jsme už stovky překážek, řada dalších je ještě před námi a získání notifikace je zásadní pro úspěšné pokračování celého projektu. Otázka notifikace byla tento týden také předmětem mého jednání s místopředsedkyní Evropské komise Teresou Riberou v Bruselu. Finální souhlas Komise očekáváme do konce roku 2026,“ říká ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček.

Česko plánuje v Dukovanech postavit dva nové jaderné bloky vedle čtyř stávajících. Stát již v minulosti získal souhlas EK se státní podporou pro jeden blok, po rozhodnutí o výstavbě dvou bloků však musí zažádat o rozšíření souhlasu s veřejnou podporou i na šestý blok. V rámci notifikace Komise posoudí soulad navržené podpory s pravidly Evropské unie. Poskytnutí veřejné podpory pro tento projekt je nezbytné, stejně jako tomu je v jiných zemích či u jiných nízkouhlíkových zdrojů.

Stavba dvou nových jaderných bloků v Dukovanech představuje historicky největší zakázku v České republice. Výstavbu zajistí jihokorejská společnost KHNP, která zvítězila v loňském výběrovém řízení, a se kterou letos v červnu podepsala společnost Elektrárna Dukovany II smlouvy.

